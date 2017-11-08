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今日 10:21 港股直擊 即巿股評

【異動股】中海宏洋挫逾6% 2供1籌46億

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中國海外宏洋(00081)顯著受壓，最新報4.14元為暫時低，跌幅6.5%，成交額1510萬元。

集團公布，按2供1的基準供股，集資淨額46.09億元，每股供股價4.08元，較昨日收市價4.43元折讓約7.9%。

控股股東中國海外(00688)根據不可撤回承諾參與，將全數包銷，並申請清洗豁免。

是次集資淨額中，約32.49億元將用於償還現有債務及未償還負債；約9.22億元將用於業務發展；餘下所得款項將用於一般營運資金需求。

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