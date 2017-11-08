港股直擊 即巿股評

昨日恒指高開高走，全日波幅 302.33點。恒指收報28994.34點，升397.54點或1.39%，成交金額1151.25億元。國指收報11645.53點，升120.89點或1.05%；上證收報3413.57點，升25.4點或0.75%。三項指數都向好，以恒指走勢較佳，主要受惠於騰訊(00700)股價破頂向好。

恆指最高升至29017.4點，創近十年高位，並升破保歷加通道頂部。MACD快慢線差距由負轉正，走勢改善。全日上升股份837隻，下跌711隻，市況未如指數般強。

沙地阿拉伯試圖緩和反腐引發的與全球投資者的緊張關係，稱反腐行動中遭凍 結的只涉及私人賬戶，而不是這些個人所擁有或管理公司的銀行賬戶。在美國國務院完成對沙地阿拉伯反腐行動的評估前，特朗普已在社交平台表示對沙地阿拉伯王儲的支持態度。

美國總統特朗普今日開始對中國的國事訪問，貿易、北韓及匯率問題受市場關注。美國大豆出口理事會表示，中美將於周三和周四在北京簽署採購美國大豆協議。美國參議院銀行委員會一致通過對北韓追加制裁的決議，矛頭瞄准為北韓政權 提供幫助的、美國以外地區的金融機構。

美國參議院銀行委員會主席稱，鮑威爾出任聯儲局主席的提名聽證會不太可能在感恩節前舉行。美國9月消費信貸創下2016年11月以來最大增幅，當月增加208億美元，高於預期。美股3大指數個別發展，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為28700水平。

中國今日將公佈貿易數據，預計10月份實現貿易順差391億美元，高於9月的286億美元。進口料增長17%，低於前月的18.6%；出口料增長7.1%，低於前月的8.1%。料數據會為市況添變數。

個股介紹：

維珍妮(02199)的主要業務為從事設計、生產及買賣胸圍及貼身內衣、胸杯及其他模壓產品，以及功能性運動類產品。

集團日前發出正面盈利預告，根據未經審核綜合管理賬目草稿的初步審閱及評估，預期截至2017年9月30日止六個月的股東應佔綜合純利較2016年同期錄得不少於250%的升幅，原因包括 (i)客戶訂單增加；及(ii)越南工廠持續提升效率所致。集團將於2017年11月公布中期業績。

參考彭博數據，2018年預測市盈率為29.51倍，周息率1.07%。股份上日收7.88元，上望9.4元，止蝕設於7.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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