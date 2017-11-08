港股直擊 即巿股評

港股昨日創出近十年高位，惟港股預託證券(ADR)則預示今早或回吐百點。騰訊(00700)分拆出來的閱文集團(00772)暗盤價較招股價大升，料今日交投熾熱。

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指今年第65次創歷史新高，收市微升8點，報23557點；納指跌18點或0.27%，報6767.78點。標普微跌0.02%，報2590點。銀行股受壓，投資者關注美國稅改計劃的進展及公司季績。

倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅收跌2.06%，每噸報6828美元；期鋁跌1.6%；期鋅及期鎳均跌逾2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報75元，較本港上日收市跌0.8元；騰訊(00700)昨日收市創出391元之上市新高，ADR則回吐，收報388.35元，跌2.65元；國壽(02628)ADR收報27.05元，跌5仙。油價略為回吐，「三桶油」ADR則靠穩，中海油(00883)ADR收報11.18元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.6元， 升2仙；中石化(00386)ADR收報5.98元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.22元，升0.12元；聯通(00762)ADR收報11.88元，跌0.12元。

即月夜期收報28828點，跌146點，低水166點。ADR港股比例指數報28859，較周二恒指收市跌135點或0.47%。恒指昨日午後一度突破兩萬九，最多升420點，見29017點，收報28994點，升397點或1.4%，創2007年12月初以來近十年收市高位。不過大市升勢未算全面，上升股比例為55%，下跌股比例為45%。至於股價高於50天線比率的中線市寬則有改善，上升1.7個百分點至53.3%。恒指目前14天相對強弱指數(RSI)為64.48，技術上仍未超買。

麥格理發表報告稱，預期港股牛市將會持續至明年，南下資金湧入足以抵銷基金資金流出的影響，又認為優質公司的升勢仍會持續，且中國增長傾向穩定，在經濟並無轉向的情況下，維持新經濟股票是優質選擇。

焦點股份

閱文集團(00772)：由騰訊(00700)分拆的閱文集團今日在本港主板掛牌，根據輝立證券的數據，暗盤價高見92元，收報89.65元，較招股價55元高出六成三，以一手200股計算，每手賬面賺6930元。

港交所(00388)今日公布第三季度業績，有券商預計港交所前三季盈利增長約兩成；另外市場亦關注港交所新主席人選情況。

中海宏洋(00081)：建議「二供一」供股，供股價每股4.08元，較昨日收市價4.43元折讓約7.9%，公司將發行11.41億股，相當於擴大後股本約三成三，集資淨額46.09億元。控股股東中國海外(00688)承諾參與供股，並全數包銷。

吉利汽車(00175)：向控股股東收購多項資產，包括位於陝西省寶雞市、浙江省義烏市及寧波市的廠房，涉資共約18億元人民幣。

時富投資(01049)：計劃出售所持的時富金融(00510)33.62%股權，每股最低出售價0.31元，較時富金融昨日收市價0.247元，溢價約兩成六；預期變現收益約1800萬元。

港機工程(00044)：發盈警，預期2017年度將錄得虧損。

水泥股：內地傳媒報道，浙江中南部水泥價格完成了國慶日後第五輪上漲，累計上漲近40元/噸，不到一個月漲幅超過10%。另外，華東地區正值需求旺季，庫存普遍不高，為漲價創造空間。