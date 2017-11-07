重要通告 港股直擊

聯想控股(03396)公布，擬向中國證監會申請發行可續期公司債券，總額不超過100億元人民幣，申請發行成功後擬在上交所上市交易。

是次集資所得將用於股權投資、償還有息債務、補充流動資金和項目投資等。