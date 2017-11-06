重要通告 港股直擊

Persta(03395)公布，自上市以來，通過對Voyager地區進行的一系列勘探活動，成功地發現並證實了3套位於不同深度的含油氣目的層。

該3套不同深度的含油氣目的層，分別是位於埋藏深度約2400米的Cardium儲層；埋藏深度約2900米的Mountain Park儲層；埋藏深度約3200米的Wilrich儲層。

該公司稱，目前在Voyager地區持有2.37萬淨英畝土地，以及在該地區100%的開採權益；3套新發現的含油氣目的層，將為公司的長遠發展提供強而有力的資源基礎和保障。