港股直擊 香港財經 國際財經

長和(00001)旗下3奧地利宣布已完成全資收購Tele2，晉身成為當地最具規模的全方位電訊服務營運商。

3奧地利將繼續以 Tele2賴以成功的商業模式運作為客戶提供服務。Tele2的員工也會留任，確保服務得以順利延續。

3奧地利行政總裁Jan Trionow表示，是次收購的主要目標是銷售額增長，預料可增加超過10億歐羅，並藉着新增的商業客戶，成為市場領導者。收購結合雙方的營運經驗、物超所值的服務和緊密的客戶關係，提供更具吸引力的全方位服務，挑戰過去壟斷的局面。