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今日 18:20 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】上海証大股權散難大搞

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大市創近十年高，不過升跌比例認真差。資金狂追指數股，今日升幅雙位數股份有30隻，遠未到瘋癲。

當中上海証大(00755)今早高開1.2倍，不過開市後愈縮愈窄，收市僅升29.7%(雖然是升幅榜第一名)。

集團公布，獲最大單一股東香港冉盛發展通知，向凱陞以每股0.37元向出售上海証大29.99%已發行股本，總代價約為16.6億元。每股作價0.37元較前收市價0.118元有2.14倍溢價。

每股0.37元的高溢價現金交易，吸引不少人進場高追(應該大部分要坐貨)，股份全日成交額急增至1.83億元。

冉盛(即內地商人郭昌瑋)去年初以11.6億元收購該批股份，即每股僅約0.26元，賬面賺四成。(無獨有偶今早裂口高開剛好0.26元)

集團現時股東還有內地四大資產管理公司之一的東方資產管理和復星郭廣昌，分別持股18.17%與15.02%，股權分散難言長線變身大搞。此股今年表現在內房股中屬最不堪一堆，業績方面中期仍蝕2.1億元，值錢的除了上市資格，還有手上一堆上海和南京項目。

現金交易溢價雖然高，但以NAV看來PB約1.7倍，未算不合理，只是近年股價太殘。股價短線炒波幅的機會存在，且看能否在0.15元水平站穩，重上約0.17元水平，即今日成交最密集區域，非入場不可要有承受波幅的心理準備，亦不要天真地以0.37元為目標。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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