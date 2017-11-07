港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數再同創收市新高。港股挾昨日上演「小奇蹟日」之餘威，並在騰訊(00700)升穿390元推動下，衝破兩萬九關口，創近十年新高。大市成交額進一步增加，不過股份升跌比例分野未算明顯。

恒指今早高開118點，報28715點已屬全日低，開市後急升逾300點，之後愈升愈有，不停刷新近十年高位，曾升363點見半日高，中午升346點，午後升幅進一步擴大，下午2時22分突破兩萬九，最多升420點，見29017點。恒指收報28994點，升397點或1.4%，創2007年12月初以來、近十年收市高位。大市今日上升股份比例為55%，下跌股比例為45%。

全日成交額1151.25億元，較上日增加約34.13億元，再創10月19日以來最高。

國企指數收報11645點，升120點或1.1%。

恒指即月期貨收市升362點或1.27%，報28974點，低水20點。

A股亦造好，滬指升0.75%，重上3400點關；深成指升0.83%。兩市成交額約5258億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升40點，報23527。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市競價市段嘜至391元，創上市新高，升幅3.7%，貢獻大市122點，成交額99.17億元，市值升至3.714萬億元，追貼在美國上市的阿里巴巴。金融股回升，港交所(00388)明天公布第三季業績，收市升2%；建行(00939)升0.4%；工行(01398)升1.5%；友邦(01299)升1%；滙控(00005)升0.7%。相反，摩通維持國泰(00293)「減持」評級，國泰跌2.5%；神華(01088)跌0.1%；聯想(00992)跌0.2%。

焦點板塊

科技股：龍頭騰訊領漲大市，其他科技股續見炒作。手機零件股方面，昨日升一成的瑞聲科技(02018)高見159.9元創新高，收市升1.8%；信利國際(00732)料分拆信利汕尾於深交所獨立上市年底前落實，收市飆16.7%。另外，長飛(06869)升5.6%；鴻騰(06088)升2.4%；天鴿(01980)升2.2%；美圖(01357)升1.9%；恒騰(00136)升2.6%。細股方面，先進半導體(03355)今日公布業績，股價創逾兩年高，收市升12.1%；A8新媒體(00800)飆18.8%；紫光控股(00365)升13.7%。

內險股：今日有份推高大市，平保(02318)見72.35元創新高，收市升1.3%；國壽(02628)升0.6%；太平(00966)創52周高，收市升1.9%；太保(02601)升1.7%；人保(01339)創52周高，收市升3%；新華保險(01336)升2.3%；財險(02328)創52周高，收市升1.3%。不過眾安(06060)逆市跌1.2%。

內需股：多隻食品及飲料製造商走高，旺旺(00151)創逾兩年高，收市升5.5%；蒙牛(02319)升0.7%；康師博(00322)升2.4%；中國食品(00506)創逾兩年高，收市升半成；中糧控股(00606)升1.3%；青島啤(00168)升1.9%；華潤啤酒(00291)升1.1%。另外，恒安(01044)升2.5%；安踏(02020)升2%；裕元(00551)升1.5%；特步(01368)升1.4%。

石油相關股：隔晚外圍油價續升，紐約期油創逾兩年新高，最新在亞洲時段靠穩。中石油(00857)創逾半年高，收市升2.6%；中海油(00883)創逾一年高，收市升1.1%；中石化(00386)升3.7%。油服股炒上，中海油服(02883)升4.6%；中石化冠德(00934)升3.9%；海隆控股(01623)升11.5%；安東油服(03337)升10.2%。

汽車股：汽車製造商方面，吉利(00175)上月銷量創新高，獲美銀美林和大摩維持正面看法，收市升5.7%，為表現最好藍籌；廣汽(02238)升2.8%；華晨(01114)升1.5%。4S零售商延續強勢，正通汽車(01728)升1.6%；永達汽車(03669)升5.9%；廣匯寶信(01293)升2.5%；中升(00881)升4.5%；和諧汽車(03836)升3.4%；大昌行(01828)升5.8%。零件商方面，耐世特(01316)升1.7%；敏實(00425)創新高，收市升1.4%；首控集團(01269)升1.3%。

紙業股：今日跑輸大市，廢紙價格急跌為紙業帶來不確定性。玖龍紙業(02689)曾挫6.5%，見13.48元創兩個月新低，收市跌6%；理文造紙(02314)跌2.3%；晨鳴紙業(01812)跌2.4%；陽光紙業(02002)跌4.7%。

焦點股份

上海証大(00755)：今早復牌，高開1.2倍，報0.26元創近兩年高，不過開市後升幅收窄，收市僅升29.7%，仍為全日表現最好港股，成交額增至1.83億元。集團最大單一股東香港冉盛發展以每股0.37元向凱陞出售上海証大29.99%已發行股本，每股作價0.37元較前收市價0.118元有2.14倍溢價。

力勁科技(00558)：股價曾飆38.9%創逾兩年高，收市升27.8%。集團發盈喜，預期截至今年9月底止中期純利不少於1.2億元，去年同期純利為7168.4萬元。

幸福控股(00260)：股價逆市挫19.6%，為表現最差港股。集團擬2供1，每股供股價0.08元，較昨日收市價0.148元折讓45.95%；集資所得款項淨額最多2.86億元，當中59.4%用於償還一家關連公司提供的應付貸款及利息。

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