港股午後升幅進一步擴大，下午2時22分突破兩萬九，暫時最高見29012點，再創近十年高位。截至下午約2時25分，恒指報29006點，升409點或1.4%，大市成交額838.67億元。
國企指數報11678點，升153點或1.3%。
A股造好，滬指升0.58%；深成指升0.47%。
美國道指期貨最新升67點，報23554。
藍籌股方面，騰訊(00700)升3.2%，領漲大市。
明天公布第三季業績的港交所(00388)午後升幅擴大，最新升2.4%。
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港股午後升幅進一步擴大，下午2時22分突破兩萬九，暫時最高見29012點，再創近十年高位。截至下午約2時25分，恒指報29006點，升409點或1.4%，大市成交額838.67億元。
國企指數報11678點，升153點或1.3%。
A股造好，滬指升0.58%；深成指升0.47%。
美國道指期貨最新升67點，報23554。
藍籌股方面，騰訊(00700)升3.2%，領漲大市。
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