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今日 14:29 港股直擊 即巿股評

恒指飆逾400點 突破兩萬九

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港股午後升幅進一步擴大，下午2時22分突破兩萬九，暫時最高見29012點，再創近十年高位。截至下午約2時25分，恒指報29006點，升409點或1.4%，大市成交額838.67億元。

國企指數報11678點，升153點或1.3%。

A股造好，滬指升0.58%；深成指升0.47%。

美國道指期貨最新升67點，報23554。

藍籌股方面，騰訊(00700)升3.2%，領漲大市。

明天公布第三季業績的港交所(00388)午後升幅擴大，最新升2.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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