即巿股評 港股直擊

港股噚日經歷咗小奇蹟日，恒指早段插水600點後，午後幾乎收復全部失地，形成單日轉向之勢，承接隔晚美股三大指收又創收市新高，港股今日做好，創近10年新高。恒指今早高開118點，見28715點就係半日低位，其後喺騰訊(00700)騰飛帶領下，再升逾300點，半日最高見28960點，中午報收28943點，升346點；國指則升138點，報收11663點。

噚日阿Man喺盤房來料已講咗，雖然上半場急劇震盪，又落到28100附近，但半日成交增加，反映有資金趁震倉入場。話咗恒指唔失守移動區間底部，阿Man都係睇上唔睇落，一早講明只要升穿28600，個市一定向上挑戰今年高位。皆因騰訊除咗分拆熱爆新丁閱文(00772)上市，嚟緊下星期派成績表，緊接又到另一隻佢有份嘅新丁易鑫(02858)招股，利好消息一浪接一浪，加上之前已提示，一旦股價企穩350元，升勢將會轉急，目標價係380元至400元，估唔到今日又創389.6元新高，由350元升上嚟現水平，前後不過四個交易日，一隻重量級巨無霸能夠升一成，已有晒交代。

唔少粉絲都問阿Man，究竟騰訊睇幾多，咩價位要落車，幾時要食糊。阿Man一向都係嗰句，穿頂唔估頂，騰訊升穿晒頂，雖然前設目標價380元至400元，已開始進入射程範圍，但騰訊有幾本事，可以升到外太空咁遠，呢啲係無法估計，暫時只可以話下周三派成績表前，都係騰訊嘅安全期，易升難跌，大漲小回。

其他重磅股亦做好，平保(02318)再創新高，企穩70元再向72元至75元目標出發，半日最高見72.35元再創新高，半日報收71.95元，升1.6%。其他內險股都做好，阿Man兩周前推介嘅人保(01339)，再創4.26元今年新高，半日升5.5%。內銀股噚日打個冷震，今日又醒神番，加埋三桶油再隨油價上升，只要呢啲重磅板塊維持強勢，大市要升破二萬九無難度。

之前講過大市要破頂，除咗騰訊之外，仲要港交所(00388)同埋大笨象(00005)發力，港交所半日升1.6%，股價靠穩225元再上，但慎防上次高位230.6元升唔穿，明日業績後可知行人止步，或再創今年新高。至於大笨象業績後無驚喜，股價未能重返76.5元之上，暫時都係咁款，不過騰訊升埋佢嗰份，呢一段升浪大笨象出力與否，大市仍有條件挑戰二萬九。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人