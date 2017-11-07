港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數再同創收市新高。港股昨日上演「小奇蹟日」後，今早創近十年新高。科技、石油和食品股表現突出。

恒指今早高開118點，報28715點屬半日低，開市後急升逾300點，創近十年高，先後愈升愈有，最多升363點，見28960點，挑戰兩萬九水平。恒指中午收報28943點，升346點或1.2%，大市成交額630.11億元。

國企指數報11663點，升138點或1.2%。

A股半日高收，滬指升0.58%；深成指升0.2%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見389.6元，挑戰390元大關，半日升3.1%，貢獻大市102點，成交額54.12億元。金融股回升，平保(02318)見72.35元創新高，半日升1.6%；港交所(00388)明天公布第三季業績，半日升1.6%；建行(00939)升0.6%；工行(01398)升1.3%；友邦(01299)升0.7%；滙控(00005)升0.7%。另外，吉利(00175)升4.4%；恒安(01044)升2.4%。相反，摩通維持國泰(00293)「減持」評級，國泰半日跌2.2%；萬洲(00288)跌1%；華潤置地(01109)跌1.3%。

焦點板塊

科技股：龍頭騰訊領漲大市，其他科技股續見炒作。手機零件股方面，昨日升一成的瑞聲科技(02018)高見159.9元創新高，半日升2.1%；舜宇(02382)升1%；信利國際(00732)料分拆信利汕尾於深交所獨立上市年底前落實，半日飆16.7%。另外，長飛(06869)升4.5%；鴻騰(06088)升4.6%。細股方面，先進半導體(03355)今日公布業績，股價創逾兩年高，半日升12.9%；A8新媒體(00800)飆18.8%。

食品及飲料製造商：多股走高，旺旺(00151)創逾兩年高，半日升5.5%，為表現最好藍籌；蒙牛(02319)升0.7%；康師博(00322)升2.9%；統一(00220)升1.2%；中國食品(00506)創逾兩年高，半日升5.2%；中糧控股(00606)升1.2%；青島啤(00168)升3.1%。

石油相關股：隔晚外圍油價續升，最新在亞洲時段個別發展。中石油(00857)創逾半年高，半日升2.2%；中海油(00883)創逾一年高，半日升1.4%；中石化(00386)升3.8%。另外，東方明珠(00632)升6.6%；中海油服(02883)升3.9%；中石化冠德(00934)升3.3%；海隆控股(01623)升2.5%；安東油服(03337)升3.4%。

紙業股：今早跑輸大市，玖龍紙業(02689)曾挫6.5%，見13.48元創兩個月新低，半日跌半成；理文造紙(02314)暫時最多跌4.5%，半日跌2.5%；晨鳴紙業(01812)和陽光紙業(02002)跌約3.4%。

焦點股份

上海証大(00755)：今早復牌，高開1.2倍，報0.26元創近兩年高，開市後升幅收窄，半日升46.6%，成交額增至1.33億元。集團最大單一股東香港冉盛發展以每股0.37元向凱陞出售上海証大29.99%已發行股本，每股作價0.37元較前收市價0.118元有2.14倍溢價。

力勁科技(00558)：股價曾飆38.9%創逾兩年高，半日升27.8%。集團發盈喜，預期截至今年9月底止中期純利不少於1.2億元，去年同期純利為7168.4萬元。

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