港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數再創收市新高。港股昨日上演「小奇蹟日」後，今早高開高走，創近十年新高。

恒指今早高開118點，報28715點，已屬半日低，開市後隨即急升逾300點，10時後升幅逐步擴大，今早最多升363點，見28960點，創近10年新高。恒指中午收報28943點，升346點或1.21%，大市成交額630.11億元。

國企指數報11663點，升138點或1.20%。

藍籌股方面，旺旺(00151)抽升5.5%，刷逾兩年高，為表現最好恒指成份股。騰訊(00700)破頂，半日升3.13%，報388.8元，單獨貢獻恒指102點；吉利(00175)上月汽車銷量創新高，今早急升4.4%。

內險股全線反彈，人保(01339)急升5.5%，創兩年新高，為表現最好國指成份股。平保(02318)再創新高，半日升1.62%; 中國太保(02601)及新華保險(01336)則分別升2.91%及2.46%。

隔晚外圍油價急升，「三桶油」走高，中石化(00386)升3.8%; 中海油(00883)升1.45%; 中石油(00857)升2.2%; 另外，中海油田服務(02883)亦升3.9%。

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