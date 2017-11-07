即巿股評 港股直擊

股王即係股王，今朝一早返到公司，除咗屈個借孖展抽閱文(00772)嘅designer阿Ken食飯之外，最搶眼嘅就係電視機打橫條籤： 恒指升至28900點，見十年高位；重點係騰訊(00700)預告周三凌晨會推出新遊戲。十年前「港股直通車」嗰一個大時代時，小妹都真係剛剛踩入呢行兩、三年，總算有幸見識過咩叫做大牛市，同埋緊接嗰年嘅大熊市。

睇返恒指走勢圖，噚日被隻騰訊單天保至尊抽個市個上去，搞到日線圖見恒指粒燭呈「長十字星」，今日一彈又返番上去保歷加上升通道，依家9點57分，恒指暫時高位見過28900點，呢個點數剛好食咗熊證重貨區28800至28899點嗰1040張期指，而噚日估計會有唔少錢買貼價牛博反彈，今日再睇返牛熊證街貨圖時，喺28000至28099點呢度大拿拿有成2445張期指係度，就咁睇呢個範圍同現價點數有逾800點差好遠，但喺市場上嘅牛證嚟講，已經係貼價個批架啦，可想而知個市升嘅速度快過輪商出輪證幾多倍先得架。

拆5分鐘圖睇，今朝一個上升裂口開市後，好明顯啲技術分析都被個市搶到變晒超買，所以28900點掂一掂之後，依家10點4分，恒指升幅略為收窄至升279點，報28876點；至於隻皇帝企鵝突然爆升，改變咗本身上升通道個斜度：依家愈來愈斜。五條平均線順序排列，保歷加通道口好似喇叭咁，不過呢幾日粒燭就升穿咗條保歷加通道頂，而14RSI上到80.26，踩入超買範圍，至於敏感度高嘅SlowSTC(14,3)就唔駛講，%K線同%D線雙雙見「9」字頭；嗱，意思唔係話股王即將大跌，只係回調嘅機會愈來愈高啫，皇上息怒。

咩都上晒去，再追又驚無乜肉食，始終都係頭啖湯開心啲；轉場搵其他股份睇吓有無得追落後好過。望吓月曆，除咗紅色marker圈住下個星期三係騰訊業績外，聽日係港交所(00388)業績，早排先Call完港交所，再開返個圖睇，原來佢今日都仲keep住係保歷加上升道通行緊，今日粒陽燭仔就好明顯係跟市升啦，保歷加通道口拓寬中，而14RSI見60，未算超買，SlowSTC(14,3)%K線同%D線只係剛剛踩入超買範圍，呢個組合都算集齊追落後嘅條件。港交Call(16945)，行使價228.2元，價外約2%，如果用當下呢一刻嘅走勢圖去睇嘅話，呢個行使價係升穿咗佢條保歷加通道頂；不過呢啲位置會隨住股價而有所變動架嘛；更何況若然一下子升穿咗保歷加通道頂嘅話，都應該係一個止賺嘅Signal。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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