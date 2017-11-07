即巿股評 港股直擊

恒指昨天甫高開後便急跌，最低跌至 28137.77點，午後走勢轉好，更一度倒升，全日波幅 513.02點。恒指收報 28596.8點，跌6.81點或0.02%，成交金額 1117.12億元。國指收報11524.64點，跌77.76點或0.67%；上證收報 3388.17點，升16.43點或0.48%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭「吊頸」收市，下影線甚長，收市水平收復10 SMA及20 SMA。此外，指數急跌後仍能守在 50 SMA之上，可視之為支持參考。MACD快慢線差負距進一步收窄，走勢漸轉穩。全日上升股份592隻，下跌1061隻，市況偏淡。

沙地阿拉伯據悉已開始凍結涉貪腐疑犯的銀行賬戶，沙地阿拉伯總檢察長表示，周末對王子、商人和官員的逮捕只是反腐行動的「第一階段」。料消息會對利好油價，但對國際市場投資氣氛帶來影響。

沙特阿拉伯在周六成功攔截一枚來自也門，射向首都利雅得國際機場的彈道導彈。海灣國家表示，應對伊朗飛彈計畫是「緊急優先」事項，並指伊朗企圖以飛彈襲擊機場，可以被視為伊朗的戰爭行為。消息增加中東地區的不穩地性，利好油價及金價。

歐洲央行官員Praet 稱，歐洲央行仍需要大規模實施寬鬆政策。儘管經濟穩健增長，通脹水平仍保持低迷。美股在油價反彈、科技行業併購及企業業績的帶動下，三大指數向好，再創新高。今早亞太股市偏好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，阻力為28800水平。

個股介紹：

同仁堂科技(01666) 的主要業務為從事醫藥技術開發、技術諮詢、技術服務；製造、銷售中成藥、生物制劑，並致力於發展中醫藥業電子商務。

集團早前公布截至2017年9月底止9個月的未經審計業績，營業收入約37.3億元人民幣，營業成本約17.5億元人民幣，股東應佔溢利約5.5億元人民幣。

集團所屬製藥廠生產車間及生產線經過現場檢查、技術審核，符合《藥品生產質量管理規範》（“GMP”）要求，收到北京市食品藥品監督管理局頒發的《藥品 GMP 證書》。認證範圍包括中藥前處理和中藥提取，片劑、散劑、硬膠囊劑。是次《藥品 GMP 證書》的獲得，有利於集團繼續保持穩定的生產能力，滿足市場需求。

參考彭博數據，2017年預測市盈率為18.97倍，周息率1.83%。股份上日收11.38元，上望12.5元，止蝕設於11.06元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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