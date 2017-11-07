港股直擊 即巿股評

港股昨日閃跌逾四百點後作出V型反彈，外圍科技股向好及油價上升配合下，港股今日有望挑戰10月19日之28798點高位，短期市況料較波動。

隔晚美股三大股指齊創收市新高。投資者觀望總統特朗普亞洲之行的成果。道指收市升幅收窄，微升9點報23548點。納指收漲0.3%，報6786點。蘋果公司股價再創新高，收市升1%。標普500指數升0.13%，報2591點。Sprint大跌11.5%，T-Mobile跌5.7%，此前，兩家公司宣布合併談判終止。

沙地阿拉伯爆發打貪事件，紐約期油突破每桶57美元，為2015年7月份以來首次，報57.29美元，升幅為2.9%。布蘭特期油升破64美元關口，升幅有3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.3元，較本港上日收市無升跌；騰訊(00700)ADR收報381.35元，升4.35元，今早有望再刷新上市新高；國壽(02628)ADR收報27.21元，升0.26元。「三桶油」明顯跑贏，中海油(00883)ADR收報11.18元，升0.16元；中石油(00857)ADR收報5.56元，升0.12元；中石化(00386)ADR收報5.89元，升0.16元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.05元，升0.4元；聯通(00762)ADR收報11.66元，跌6仙；中電信(00728)ADR收報3.92元, 升6仙。

ADR港股比例指數報28749 ，較周一恒指收市升152點或0.53%。港股昨早藉外圍不明朗消息調整，恒指成驚弓之鳥，上午急挫465點，低見28137點，失守10天線及20天線，幸於50天線見支持，其後跌幅逐步收窄，更一度收復所有失地拗腰倒升47點，最終收報28596點，微跌6點。不過留意大市昨日下跌股份比例達六成三，股價高於50天線比率的中線市寬下跌1.6個百分點至51.6%，創近一個半月最低。恒指現時維持向好格局，現水平的頂頭蟹貨區阻力不大，短期內有很大機會上試高位。昨天一跌頗有震倉的味道。每月波幅持續3個月牛皮上落後，預期本月的幅度將會明顯擴大。閱文集團(00772)明日上市，騰訊繼續成為市場焦點。

焦點板塊

內房股：昨日普遍受壓，融創中國(01918)急跌近7%。續有內房股公布上月銷售數據，碧桂園(02007)公布今年首10個月銷售額約4847.7億元人民幣，按年增長78.5%。另外，中國恒大(03333)有望正式申請分拆主業恒大地產借殼於深交所上市。恒大昨天披露，與6家戰略投資者簽訂第三輪增資協議，合共增資600億元人民幣，三輪增資合計向恒大地產投入資本金1300億元人民幣，佔擴大股權約36.54%。

汽車股：吉利汽車(00175)宣布，10月總銷量12.51萬部，創新高，按年增30.12%。按月增長約15%。長汽(02333)10月銷量按年增加3%，首10個月銷量按年升2.4%。

焦點股份

中銀香港(02388)：計劃向母公司中國銀行(03988)，收購越南及菲律賓業務，交易對價合共15.9億元人民幣。中銀香港認為，收購是進一步拓展東盟地區業務的機會，將進一步促進發展，奠定區域性銀行的立足點，符合在東盟地區的整體長遠發展策略。