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今日 07:56 重要通告 港股直擊

昊海生物出資8.9億人幣組醫藥基金

昊海生物科技(06826)宣布，參與設立中國投資基金，名為長興桐睿投資合夥企業，基金總規模9億元(人民幣．下同)，集團擬以有限合夥人身份向基金認繳出資8.9億元，擬以內部資源出資，嘉興桐鑫資產管理為普通合夥人出資1000萬元。

基金合夥期限為3年，可延長兩年。基金主要投資於藥品、醫療健康及大數據、醫療器械、醫療高端裝備、醫療智能硬件、生物材料等相關領域，兼顧適當領域的具有較高投資價值的投資機遇。

集團表示，投資事項將擴闊及使其在醫藥行業的投資組合多元化，同時為集團帶來穩定的投資收益。

下載港交所通告原文

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