即巿股評 港股直擊

投資牛熊證其中一個主要目的就是利用其槓桿捕捉正股走勢，若投資者看中正股走勢，持有的牛熊證價格隨之上升並錄得利潤，同時意味持有的牛熊證槓桿會相應下降。在這種處境下，投資者便需要適時檢視持有的產品所提供的槓桿和收回風險是否符合自己的需要，並作合適的部署。今次試以騰訊(00700)及相關牛證作例子，探討如何利用轉倉策略以保持較佳的槓桿(即潛在回報)，並平衡當中的收回風險。

騰訊牛證街貨集中在340元收回區域

騰訊股價於10月份時尚未明顯突破，當時股價主要於介乎345元至355元的區間窄幅上落，而投資者在這段期間則積極買入騰訊牛證，選擇集中於收回價335元至345元之間的產品，距離當時正股價格約10至15元，因此有大量街貨累積在此區域之內。下圖是截至上周四收市的騰訊牛證街貨數據，街貨量(以正股股數折算)達2374萬股，最多街貨是在收回價340元至345元之間的產品，其街貨量達539萬股，佔整體騰訊牛證街貨量超過20%。

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，數據截至2017年11月2日

最近騰訊股價向上突破，本週一突破370元再創新高，在短短3個交易日再升10元以上，市場上的騰訊牛證價格隨之上揚，在槓桿效應之下升幅可觀。對於在10月份已買入騰訊牛證的投資者而言，相信目前已獲得可觀賬面利潤。面對正股上揚，牛證獲利，槓桿降低，投資者除可考慮沽貨獲利或繼續持貨外，為何不考慮作出轉倉部署？

轉倉以保持槓桿並將利潤變現

以一隻於今年10月初上市的騰訊牛證(60048)為例，收回價340元，在10月份平均價約0.13元，而截至本周一已升至0.435元，累積升幅達2.35倍，但其槓桿已降至8.7倍，相比目前市場上更貼價產品，其槓桿便有所不及。另一方面，投資者可留意本週一上市的騰訊牛證(67408)，收回價349.58元，槓桿接近11倍，現價0.345元。投資者若從牛證(60048)轉倉至牛證(67408)，意味可先套現約20%資金，同時提升槓桿至接近11倍。

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，數據截至2017年11月6日

投資者不妨好好利用高盛網站的牛熊證篩選工具協助執行轉倉策略，在輸入篩選產品的條件後，以槓桿由高至低將產品排序，並剔走高街貨產品。從中選擇合適產品執行轉倉策略，由高面值產品轉倉至低面值產品，以保持槓桿和套現利潤。值得注意的是，投資者需顧及在將資金套現與收回風險之間的取捨，轉倉至越貼價的牛證固然可將越多資金套現並獲得更高槓桿，但亦代表需承受較高的收回風險，一般而言，選擇收回價距離騰訊現貨價約10元的牛證屬近期較常見的選擇。但由於目前市場上最貼價的一批產品收回價處於約350元水平(包括上述的牛證67408)，因此此類產品有望獲轉倉資金留意。另一方面，投資者亦宜留意發行商新發行並陸續上市的產品，當中包括收回價更高的較貼價產品，有望可提供更佳槓桿，詳情請查閱以下連結(http://www.gswarrants.com.hk/cgi/cbbc/product_gs_cbbc.cgi?rank=expire)。

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