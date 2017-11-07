即巿股評 港股直擊

上周，雖然環球發生了很多重要的消息，惟可能其結果或進展未有出現市場預期之外，因此對整體環球市場的表現影響不大，當中亦包括香港市場。這周，雖然期指的走勢仍然大多維持於28077點至28628點之間，在不足六百點的區間內上落，但市況卻顯得十分波動，而當中之最則可算是昨天。昨天，因沙特的政局突然出現變化，期指在開市後曾大跌了差不多五百點，低見28087點，當眼看差不多要跌穿小型三底支持，並出現新方向之際，期指卻突由股王騰訊(00700)及瑞聲(02018)等越戰越勇的表現帶動下，慢慢收復失地，至收市時期指更能成功翻盤，由跌轉升，並以差不多全日的高位28612點收市，出現單日轉向的小奇蹟日。

筆者深信昨天的市況應該令不小投資者無所適從，更或有所損失或被震走，不過這種情況亦符合筆者一直的說法，就是現正處於高位的情況下，市況走勢只會越勢飄忽，而昨天的走勢或有機會在未來會經常出現，因此大家更需冷靜部署，切勿受市場的雜音或一兩日的波動所影響。本周相信全球都應該聚焦於8-10/11美國總統特朗普訪問中國的事件上，大家亦宜多留意相關消息，相信或有助大家作更好的部署。

技術分析分面，期指昨天雖曾一度失守十天及廿天移動平均線，惟之後收市時能重回之上，反映市況未有明顯轉壞，反覆待變的局面仍然持續。另外，技術走勢暫時有略為好轉的跡象，如RSI已回升至差不多60的水平；在MACD圖中，熊差收窄，並有轉為牛牛訊號的趨勢，這皆可能反映短期未來向好的機率偏高。而從昨天以大成交（超過1100億）的配合下出現單日轉向的走勢，這亦可反映現時市底還是偏強。現時，大家更加需要留意筆者上期所提出的短期重要支持位(小型三底形態，大概在28057至28077點左右)及阻力位(28628點)，因昨天的期指就正正是跌至該支持位附近(28088點)後，便開始出現轉向，而最終收市前反升亦曾一度輕微升穿該阻力的位置，惟收市卻未能收於其上，相信這更足以確定該兩個支持阻力位置對未來市況走勢的重要性。因此，在綜合各個因素下，筆者認為短期內向上突破較向下行的機率較高，而未來一兩天將會成為關鍵，如之後開市後不久便能突破28628點，且同時升穿開市後十五分鐘高位的話，新一輪升浪相信就會展開，更有機會挑戰29400點水平；否則，大市或重回該支持及阻力之區間上落，繼續維持反覆待變的格局。

策略方面，因市況和上周變化不大，所以整體策略上和上周的差不多，不過只是在開倉的時間性上有少許分別，就是不等待收市價突破才部署入市，而是在開市後不久如符合一些特定條件後便可考慮開倉，雖然這種做法有點兒偷步，不過筆者認為未來如出現向上突破的話很大機會會來得快且急，如要待收市後再追入的話，便很有可能會錯過了良好的入市位置，因此在權衡值博率後，才有此次部署。如未來開市後不久便向上突破阻力位(28628點)，且同時升穿了該日開市後十五分鐘高位便可考慮開倉做11月Long Call29400點，期權金成本大概為90-100點左右，如之後收市跌穿28057點便要考慮止蝕，並要考慮反手開倉做11月Long Put27200點。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。