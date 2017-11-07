即巿股評 港股直擊

昨日大市出現單日轉向，現時筆者借昨天一跌，建立了11月LC28200、LC28400及LC28600，各三分一倉位，獲利甚豐。早段期指3分鐘下跌300點，以近日的市勢而言，既急且狠，恒指一度跌穿28200點，觸發止蝕訊號。

不過，同時日線圖出現超賣訊號，便待即市發出反彈訊號時分階段買入LC28200、LC28400及LC28600，不單追回損失，更因低位建倉成本便宜，收市在28612點，令期權「入肉」。由於昨天期指收市價企於28600點之上，未建倉的朋友，可於今天買入牛證64795，賺取本年最後的一段升浪，而止蝕位仍放於期指收穿28200點水平。

先要認識市場特性

從日線圖看，連續出現3支十字星，昨天的更是長腳十字星，反映大市雖未向上突破，市底卻非常堅實！而從成交分析，上周五的成交甚低，而周一成交大增，交投上出現一個拐點，視為轉勢訊號，加上以在向心系統支持位發出單日轉向訊號，都反映市底正強，絕不宜淡倉出擊！

筆者多次強調，大市可操作而不可預測，主因便是短線隨機的特性。市場長線是有循環的特性，在循環發展的過程會展現出趨勢！這便解釋了為什麼長線持有，或中線的趨勢指標在市場某一些時刻有效，卻又不能永遠長久有效。至於短線隨機的部分，我們又是否舉手投降呢？計量分析正是透過認識市場的特性而應對市場的產物。

筆者介紹的多位計量分析大師都具備物理學博士學位，即使沒有，都曾在大學修讀物理學。筆者才疏學淺，物理學的水平只達高考程度，實不配解說眾大師的理論！計量分析中的量，除了有量化、可量度的意思，還有量子物理學的意思。歷代以來，多位計量分析大師從市場的特性變化，發現市場可用量化物理學來理解，甚至西蒙斯等運用量子物理學的數式，來應用於大市。筆者今天便集中兩點為大家簡單解說。

一、測不準原理──又稱為華納．海森堡原理。如果我們把時間凍結，便可以精確得知某一個原子在某一時間所處之位置。而下一秒再次定格，又可以量度出原子去了哪裏！我們可以準備計算出兩者之間距離及運行速度，但卻永遠不可能知道原子的移動路線。

計量分析應用這條定理來理解市場，今天我知道某一隻個股，收市價在那裏；明天收市，我也知道收市價在那裏！但有誰在事前預知昨天瑞聲（02018）會單日爆升10%，而不是下跌2%，又或只是上升5%？

我們用市後數據可以計出市盈率、 波動率、移動平均線……等等，但通通都沒有預測性。即使大家買了爆升股，但上升的模式，是每天升2%至3%、長升100天，還是單日升10%明天回吐5%反覆上升呢？市場的特性，正跟量子物理學的理解一致。

聯通走勢異常穩健

二、機率──雖然計量分析否定了市場是常態分布，甚至市場不存在一個穩定分布，但仍是會出現迴歸「真」值的特性，留意是「真」值，而非「均」值。即使多懂一點機率，但仍不可能準確計算自然界，也不可能準確計算大市。但卻正因為認識機率，讓我們可以避開大自然與生俱來的不可預測性。如果希望進一步研究的朋友，可看著名的費曼圖，多位計量分析大師，計算市場概念問題時，都會用費曼圖來解釋市場運作。

既然如此，數浪是描述已發生的事，動能指標是用昔日數據來計算，試圖作出預測。但身在市場多年的各位，都應深深體會這些指標的反覆，以昨天市況為例，單日急跌，多種動能指標發出沽售訊號，但收市後卻又回復買入。指標反覆，大家如按指標行事，不單賬戶難受，心裏也更難受。

最後，上周已跟大家分析聯通（00762），近日該股走勢異常穩健，甚至有反覆偏好，有機會日內轉強成帶動大市，大家不妨多留意一下。

【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。