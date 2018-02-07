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港股昨早藉外圍不明朗消息調整，恒指成驚弓之鳥，上午急挫465點，低見28137點，失守10天線及20天線，幸於50天線見支持，其後跌幅逐步收窄，更一度收復所有失地拗腰倒升47點，最終收報28596點，微跌6點(0.02%)。大市全日成交1117億元，上升股票佔37%。

人民銀行行長周小川撰文警告內地金融風險上升，並列舉三大例子，包括金融高槓桿率和流動性風險、金融機構信用風險，以及跨市場跨業態區域的影子銀行和違法犯罪風險；又指部分互聯網企業以普惠金融為名，行龐氏騙局之實，非法集資，消息令中資金融股和內房股早段顯著受壓。

此外，沙地政局動盪令市場避險情緒升溫。該國新王儲穆罕默德上周六高調反貪，拘捕11名王子，以及十多名現任或前任高官，包括國家警衞隊部長米塔布(Mutaib bin Abdullah，亦是前國王阿卜杜拉的兒子)，以及沙地首富、有「中東股神」之稱的阿爾瓦德王子(Alwaleed bin Talal)，經濟大臣則換上親信，由滙控(00005)前中東及北非業務行政總裁、原任副經濟大臣的圖韋杰里(Mohammad Al Tuwaijri)接任。

據報，當局將凍結被捕人士的戶口並限制其出境。新王儲似乎是在國王薩勒曼(King Salman)認可下掃除異己。

巧合的是，前王儲穆克拉的兒子曼蘇爾王子(Mansour bin Muqrin)和幾位政府官員星期日遇上直升機墜機意外喪生。

沙地這次打貪風暴的最大焦點，非首富阿爾瓦德被捕莫屬，其身家高達190億美元，為全球第50大富豪，並透過控股公司王國控股(Kingdom Holding)持有包括花旗、Twitter、蘋果公司及京東等股份。

據彭博報道，花旗集團行政總裁科伯特(Michael Corbat)曾於今年3月與阿爾瓦德商討發展大計，並計劃年內重新在沙地擴展業務。

到底沙地政局洗牌和首富被拘，對環球股市、油市以至資金流有何長遠影響？沙地與美國之間日後是否仍能維持「油元」(Petrodollar)關係？這些問題有待揭曉，目前不宜妄下判斷，但預料其國內政權大執位後，將對新王儲穆罕默德日後施政十分有利。

回說港股，本欄早前指出，恒生指數經過歷時一個月的高位橫行，於28200點至28500點形成另一個頗長的成交密集區，昨天再次下試28200點水平後，最終仍能收高於成交集密區頂部28500點之上【右圖】，反映技術走勢不但未有轉差，而且維持向好格局，恒指現水平的頂頭蟹貨區阻力不大，短期內有很大機會上試高位。昨天一跌頗有震倉的味道。每月波幅持續3個月牛皮上落後，預期本月的幅度將會明顯擴大。

不過，股民亦須留意市寬變化，皆因無論美股、港股以至內地股市，皆見市寬與指數背馳情況持續，尤其內地中線市寬(股價高於50天線比率)與上證指數自9月以來愈走愈遠，中線市寬呈一底低於一底的形態，由73.9%跌至目前的30%水平，若失守此重要支持位，內地股市恐有急跌風險，成為中港股市隱憂。

信報投資研究部

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