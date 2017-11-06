長和系主席李嘉誠有份投資的本港首隻電競設備股雷蛇(01337)，今日截止認購。
據市場消息指出，經初步點算雷蛇共有21萬人認購，超額認購289倍，凍資約1240億元，並錄112張「頂頭槌飛」，涉資約235.2億元，不僅少於今年的凍資王閱文集團(00772)，更低於9月底上市眾安保險(06060)。
另外，市場消息指出，雷蛇將以招股價上限每股4元定價。
雷蛇將於本周五(10日)公布招股結果，下周一(13日)上市。
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據市場消息指出，經初步點算雷蛇共有21萬人認購，超額認購289倍，凍資約1240億元，並錄112張「頂頭槌飛」，涉資約235.2億元，不僅少於今年的凍資王閱文集團(00772)，更低於9月底上市眾安保險(06060)。
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