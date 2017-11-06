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今日 19:04 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】易鑫孖展反應理想 超購逾90倍

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互聯網汽車交易平台易鑫集團(02858)今日起招股，首日孖展認購反應理想。綜合6間券商數字，首日合共借出約626.5億元孖展額，相當於本港公開發售部分超額認購約91倍。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，客戶認購易鑫的孖展額接近300億元，大多數是早前認購了閱文集團(00772)的客戶為主。易鑫頭槌飛一張3.4億元，耀才暫錄得29張，當中亦有數名是新客戶。

另外，國泰君安國際孖展已獲90億預訂；輝立則借出約93億元孖展；信誠及海通分別各已借出70億元孖展額；時富證券則已借3.5億元孖展額。

另外，中銀香港(02388)推出易鑫新股認購優惠，若客戶經該行黃表認購易鑫，可獲豁免新股認購手續費。另外亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達90%，年利率低至1.2%。

中銀推出閱文集團(00772)IPO退款定存優惠，曾認購閱文的個人投資者，透過中銀香港分行以等值5萬港元或以上，開立港元及美元定期存款，3個月、半年及一年期港元定存年利率由0.85%至1.3%；美元定存年利率則介1.6%至1.9%。

易鑫今日起至周四(9日)招股，發行8.79億股，其中10%作本港公開發售，集資最多67.68億元。股份預期在下周四(16日)掛牌。

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