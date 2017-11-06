港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚集體破頂。不過港股上周升164點後，今日上演「小奇蹟日」，早上借外圍不明朗消息回吐，一度急挫逾400點，其後大拗腰。大市成交額超過1100億元，下跌股份比例逾六成。

恒指今早高開12點，報28616屬半日高，但期指9時30分前突插逾300點，恒指甫開急挫，上午約10時15分跌幅突破400點，最多跌465點，見28137點，一舉跌穿10天線(約28383點)和20天線(約28435點)，至50天線(約28103點)水平喘穩，半日收市前拗腰，中午跌166點，午後A股造好，港股走勢進一步改善，下午3時20分後倒升，最多升47點，見28650點全日高，尾段回軟，收市競價時段嘜低。恒指收報28596點，跌6點，全日波幅達513點。大市今日下跌股份比例達63%，為超過兩周最高，上升股比例為37%。

全日成交額1117.12億元，較上日增加約227.72億元或25.6%，為10月19日以來新高。

國企指數收報11524點，跌77點或0.7%。

恒指即月期貨收市升44點或0.15%，報28612點，高水15點。

A股午後拉升，兩市以全日最高位收市，滬指升0.49%；深成指升1.41%。兩市成交額約4650億元人民幣。

市場今早聚焦三大消息；人行行長周小川撰文警告內地金融風險上升，並列舉3大金融風險，宏觀層面有金融高槓桿率和流動性風險，微觀層面有金融機構信用風險，跨市場跨業態區域的影子銀行和違法犯罪風險。第二，美國總統特朗普進行亞洲五國之旅，韓聯社報道，韓美澳三國在濟州附近演習。第三，路透引述沙地阿拉伯兩名不願透露姓名的高官稱，有「中東畢非德」稱號的王子兼富商阿爾瓦德王子(Prince Alwaleed bin Talal)是該國打貪事件中，11名被捕王子之一。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升8點，報23457。

藍籌金融股受壓，友邦(01299)跌0.6%；滙控(00005)跌0.4%；港交所(00388)跌0.1%。另外，中移動(00941)跌0.3%；長和(00001)跌1%；新世界發展(00017)跌1.8%；領展(00823)跌0.7%。相反，騰訊(00700)高見379.6元創新高，收市升2.4%，支撐大市；銀娛(00027)升1.4%；蒙牛(02319)升1.2%。油價上周五晚造好，最新在亞洲時段向上，中石油(00857)創逾半年高，收市升3%；中海油(00883)升1.5%。

焦點板塊

科技股：今日多股隨龍頭騰訊突圍，美國蘋果公司第四財季業績勝預期，加上iPhone X銷售獲看好，股價上周五晚創新高，本港蘋概股個別發展，瑞聲科技(02018)曾飆升11.3%，見155.5元創新高，收市升一成為表現最好藍籌；舜宇(02382)升4.4%；丘鈦(01478)升2%；富智康(02038)跌0.9%；高偉(01415)升0.5%；ASM太平洋(00522)跌1.3%。另外，中芯國際(00981)創逾12年新高，收市升2%，成交額23.38億元；比亞迪電子(00285)升3.7%；中興通訊(00763)升3.1%；長飛(06869)升4.7%；中電華大科技(00085)升6%。科網股方面，網龍(00777)升4.9%；IGG(00799)升4.5%；金山軟件(03888)升3.9%；恒大健康(00708)升3.8%；擎天軟件(01297)升1.3%。

醫藥股：多股逆市破頂，石藥集團(01093)創新高，收市飆升7.9%，集團新藥近日獲國家藥監局頒發臨床研究批件。另外，東陽光藥(01558)創新高，收市升5.8%；復星醫藥(02196)創新高，收市升5.3%；中生製藥(01177)破頂，收市升6.7%；麗珠醫藥(01513)亦破頂，收市飆9.5%；綠葉製藥(02186)升7.1%；三生製藥(01530)升6.2%；白雲山(00874)升3.2%。

中資金融股：周小川警告內地金融風險上升，板塊今早有份拖累恒指大跌。建行(00939)跌1%；工行(01398)跌1.4%；中行(03988)跌0.5%；國壽(02628)跌1.1%；太保(02601)跌2.1%；農行(01288)跌1.1%；眾安(06060)跌1.5%。券商方面，海通證券(06837)創52周低，收市跌1.5%；中國銀河(06881)亦創52周低，收市跌1.2%；中信証券(06030)跌1.6%。

內房股：多隻熱門股受壓，融創中國(01918)上月合同銷售增近2倍，惟股價今早高開1.9%後顯著受壓，曾挫9%，收市跌6.9%；中國恒大(03333)跌3.3%；萬科(02202)10月銷售額跌25%，收市跌0.9%；碧桂園(02007)跌2%；華潤置地(01109)跌2.1%；中海外(00688)跌1.2%。

環保股：個別環保股跑贏大市，今日以新能源股表現較突出，保利協鑫(03800)見近兩年高，收市升5.2%；協鑫新能源(00451)升1.9%；中廣核新能源(01811)升1.7%；北控清潔能源(01250)連續兩日大成交炒高，收市升13.7%，成交額增至3.03億元。另外，中滔環保(1363)升5.1%。

汽車股：4S零售商突圍，正通汽車(01728)獲大摩唱好未來60天股價將上升，予「增持」評級及目標價14.5元，股價急升8.1%，成交額1.59億元；永達汽車(03669)升6.9%；廣匯寶信(01293)升6.8%；中升(00881)升4.8%；和諧汽車(03836)升2%。汽車製造商方面，吉利(00175)收市倒升2.3%；比亞迪(01211)升1.9%；華晨(01114)升0.2%。零件商方面，敏實(00425)創新高，收市升2.4%；首控集團(01269)升1.6%；信邦(01571)升1.6%。

焦點股份

建滔化工(00148)：集團和其全資附屬建滔投資及建滔積層板(01888)，向卡塔爾航空盡沽所持合共約3.78億股國泰航空(00293)，總代價約51.62億元，每股作價13.62元，較前收市價有約3.18%溢價，預計會確認約8億元收益。建滔化工破頂，收市無起跌；建滔積層板升0.3%。相反，國泰曾挫4.8%，收市跌1.5%。

西藏水資源(01115)：逆市飆高，午後最多升17.8%創超過三年半高，收市升15.7%，股價連升第9日，成交額增至2.64億元，為一個月最高。

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