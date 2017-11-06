港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚創收市新高，港股今日表現則較為反覆，早段曾跌逾四百點，惟午後恒指在A股高收及騰訊(00700)破頂下一度倒升。

恒指今早高開12點，報28616點，已屬半日高，其後曾倒跌465點，低見28137點，跌穿10天線(約28399點)和20天線(約28443點)，於50天線(約28107點)見支持，中午收市前跌幅大為收窄。港股午後於A股高收及騰訊破頂下，突破上午高位，曾升47點，高見28650點。恒指收市報28596點，微跌6點或0.02%，大市成交額1117.12億元。

國企指數報11524點，跌77點或0.67%。

騰訊(00700)午後急升，支撐大市表現，高見379.6元，再創上市新高，收市升2.45%，報377.0元，成交居首達93.16億元。

平保(02318)今日表現反覆，午後轉升，曾高見71.1元，逼近上市高位，收市則升0.14%，報70.8元，為成交第二大股份。中國人壽(02628)三連跌，收市報26.95元，跌1.1%，為成交第三大股份。

瑞聲(02018)將於周五公布業績，今日見155.5元上市新高，收市則升10.02%，報153.7元，為表現最好藍籌。

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