即巿股評 港股直擊

筆者於10月21日(星期六)收到讀者Sammy的電郵，表示自己分別於9月29日和10月3日買入新體育(00299)的股份，平均買入價為0.039元，但實則認為0.033元或以下較具值博率，而於10月13至20日股價均有觸及0.033元，後悔心急買貴了。以10月20日收報0.034元，較0.039元之賬面損失近13%。電郵還寫了讀者對此股的三項分析，其一是0.034元相對9月初期間平均低位0.029相差不遠，再下跌空間有限，有心人仍未達致獲利目標，暫無需止蝕離場。其二是參考中央結算系統 (簡稱CCASS) 數據，於10月20日街外人持有的街貨量不足三成，屬貨源歸邊狀態，另見參與者中國金洋證券(01282)持有62.69%股份，認為是主席、行政總裁兼執行董事張曉東抵股予該券商所致，看似抵押賣殼，加上張曉東與中國金洋證券主席、首席執行官兼執行董事姚建輝之胞兄姚振華早已認識，故此認為新體育股價日後會有炒作。

分析深度見不俗

其三是此股於今年6月29日開市前宣布收購深圳博瑞企業管理有限公司，由於是主要交易，需要通過決議案方可進行，但截至10月11日四度延遲寄發通函，Sammy估計是有心人未有收夠股份投票所致，造成股價被刻意壓下以供有心人收貨，待投票通過後，便會托價散貨。讀者於郵電末部也不忘問詢我的看法，當然Sammy在表達上不算流暢，故此其觀點是經過我整理後再於現在與大家分享，但就分析的深度來說，已算是不俗，認為有參考價值。就以第三點為例，此股最終在10月25日開市前宣布寄發通函，前一天收報0.036元，較10月20日 (星期五) 收報0.034元僅高兩個價位。

投票權早已足夠

但可留意實則緊接的兩個交易日(10月23和24日) 均錄得微升一個價位，並且截至11月3日皆無看到「陰燭」，以當日收報0.046元計算，即十個交易日累升超過35%，證明早前壓價跟未有寄發通函有關。至於是否壓價收貨，則值得相榷，理由是從6月29日至10月11日，歷時近三個半月，若是收貨意欲強，有心人應可在兩個月內完成，甚至是一個月內也有可能。實則期內共72個交易日，累計成交量約42.73億股，平均每日約5935萬股，相對公眾持股量約233.45億股，佔比僅0.25%，反映成交量偏少，與有心人要收貨的前設不吻合。故此我的理解是有心人根本早已夠貨投票，皆因單是中國金洋於6月28日以託管人和實益擁有人身分已合計持有約214.19億股，佔已發行股本62.90%，經已超過五成，反映上述主要交易的決議案應可順利通過。

試答第三個問題

再者，中國金洋託管約209.71億股，全數為主席張曉東持股，說法並不合理，皆因中國金洋大幅增持股份日期為去年12月29和30日，股數分別約為146億股和40.88億股，其實於同年12月28日晚上集團宣布完成代價發行交易，買方有四名，給予他們的代價股份合計121.82億股，連同張曉東當時持有的24.19億股，正好是約146億股，至於上述的40.88億股，則與12月30日晚上宣布完成的特別授權配股之數目吻合，所以中國金洋當時是增持約186.89億股，加上原有約176.14億股，剛好是上述託管約209.71億股，張曉東當時的持股量僅佔其中的11.15%而已。最後要探討的是股價之上升空間，從上述分析，知道已認購那40.88億配股貨之承配人未有離場，參考配股價為0.062元，表示股價必須回升至此方能平手，暗示即或承配人不圖利，有心人理應也要拉升股價至0.062元，相對11月3日收報0.046元，潛在升幅尚有34.78%。可見分析股份還是離不開三個問題，分別是怎樣選股、何價買入，以及離場原因。從Sammy的分析，已解答首兩個問題；而我今次分析所做得，則是為其嘗試解答第三個問題。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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