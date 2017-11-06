即巿股評 港股直擊

美股上周五三大指數創收市新高，以為今日港股乘勢再做好，誰知傳嚟沙特內戰兼打貪，中東佬資金要走人，嚇到港股今朝再度考驗50日線。恒指略為高開見28616點半日高位後即掉頭，五分鐘內急插300點，連失10日(28383)及20日線(28435)，喺50日線(28103)前刹掣，跌幅大大收窄，至中午收市報28436點，跌166點；國指則報收11472點，跌130點。留意半日成交已達643億元，咁一落一上，似乎有資金趁震倉時入場。

講嚟講去個市仍然喺個range裡面無離開過，仲係28100至28600上落，一個好消息或者一個壞消息，就喺個range裡面chok三五百點，無論好友淡友依家都十分忐忑，上又好似無力上，落又落唔到，都係睇番個股穩陣。

騰訊(00700)幾時都係有買貴，冇買錯，即使今朝個市玩急回震倉，騰訊股價見一見364.6元，好快已企番住365元上面行，半日收市再創370.6元歷史新高，只要騰訊唔死得，個市唔升都難大跌。況且接住閱文(00772)上市又輪到騰訊持有嘅易鑫(02858)招股，帶住騰訊呢個光環，預期易鑫呢隻4S汽車股招股同樣火熱，不過易鑫凍資能力一定無閱文咁厲害，新股一浪接一浪，估計騰訊喺下周三派成績表前，股價易升難跌。

至於其他重磅股多數腳軟，阿Man睇好港交所(00388)業績前有得落鑊，誰知炒燶咗，半日又失222元，盤中更低見218.4元。港交所今日試咗兩條移動平均線後反彈，要回復升勢，定必要升破225元，否則都係運吉。至於其他重磅股，今早跟隨個市低位回升，講真走勢唔算太差，尤其三桶油喺油價做好之下逆升，當然又係中海油(00883)最強。

留意北京燃氣藍天

其實石油股回勇，燃氣股正路亦會有追捧，阿Man見北京燃氣藍天(06828)上周五出咗通告，大股東北京燃氣向其注資，體現大股東對其支持。留意注資收購項目代價以0.5元發新股，跟現價0.53元只有些少折讓，即係現價係一個相對安全嘅購入價，問題係北燃藍天肯唔肯落鑊炒上。睇番基本因素，隨著未來更多收購同注資項目落實，未來業績只會愈嚟愈好，而今年已完成多項收購，今年業績肯定勝舊年。再睇埋北燃藍天目前嘅股東陣容，除咗大股東北燃藍天之外，仲有鄧普頓新興市場基金，海通國際私募基金、中國東方資產、中州國際及中國華融國際等等，前景一定有番咁上下，否則又點會吸引咁多大孖沙入場。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)