港股直擊 即巿股評

美股上周五晚集體破頂。不過港股上周五收超過兩周新高後，今早突見沽壓，借外圍不明朗消息回吐，一度急挫逾400點。個別科技和醫藥股成逆市奇兵。

恒指今早高開12點，不過期指9時30分前突插逾300點，恒指甫開倒跌，上午約10時15分跌幅突破400點，最多跌465點，見28137點，穿10天線(約28383點)和20天線(約 28435點)，於50天線(約28103點)水平喘穩，半日收市前拗腰。恒指中午收報28436點，跌166點或0.6%，大市成交額643.21億元。

國企指數報11472點，跌130點或1.1%。

A股半日個走，滬指跌0.13%；深成指跌0.37%。

消息方面，人民銀行行長周小川撰文警告內地金融風險上升，並列舉當前面對的3大金融風險，一是宏觀層面，有金融高槓桿率和流動性風險；二是微觀層面，有金融機構信用風險；三是跨市場跨業態區域的影子銀行和違法犯罪風險。他又指部分互聯網企業以普惠金融為名，行龐氏騙局之實，非法集資。

美國總統特朗普正進行亞洲五國之旅，首站訪問日本，韓聯社今早報道，南韓、美國和澳洲在濟州附近海域實施防止北韓大規模殺傷性武器擴散的多邊聯合海上攔截演習。另外，韓國財長警告滙率過強，韓圜和韓股今早向下。

此外，路透引述沙地阿拉伯兩名不願透露姓名的高官稱，有「中東畢非德」稱號的王子兼富商阿爾瓦德王子(Prince Alwaleed bin Talal)是該國打貪事件中，11名被捕王子之一。較早時，沙地阿拉伯傳媒報道，在沙地國王薩勒曼(King Salman)上周六宣布成立最高反腐委員會當晚，有11名王子、4名現任大臣和11名前大臣因涉貪被捕。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)跌1.4%；滙控(00005)跌0.6%；港交所(00388)跌1.1%。另外，中移動(00941)跌0.4%；長和(00001)跌1%；領展(00823)跌1%；吉利(00175)跌1.2%。相反，騰訊(00700)中午收市報370.6元創新高，升幅0.7%；銀娛(00027)升1.2%。油價上周五晚造好，最新在亞洲時段靠穩，中石油(00857)升0.8%；中海油(00883)升1.2%。

焦點板塊

中資金融股：周小川警告內地金融風險上升，板塊今早跑輸，建行(00939)跌1.3%；工行(01398)跌1.3%；國壽(02628)跌1.5%；太保(02601)跌2.2%。券商方面，海通證券(06837)創52周低，半日跌2.1%；中國銀河(06881)亦創52周低，半日跌1.5%；中信証券(06030)跌2.3%。'

內房股：多隻熱門股受壓，融創中國(01918)上月合同銷售增近2倍，惟股價今早高開1.9%後顯著受壓，曾挫9%，半日跌5.3%；中國恒大(03333)跌2.9%；萬科(02202)10月銷售額跌25%，半日跌2.5%；碧桂園(02007)跌1.8%。

醫藥股：多股逆市破頂，石藥集團(01093)創新高，半日升2.3%，集團新藥近日獲國家藥監局頒發臨床研究批件。另外，東陽光藥(01558)創新高，半日升4.7%；復星醫藥(02196)創新高，半日升3.2%；中生製藥(01177)破頂，半日升2%。

蘋果概念股：美國蘋果公司第四財季業績勝預期，加上iPhone X銷售獲看好，股價上周五晚創新高，市值突破9000億美元。本港蘋概股個別發展，瑞聲(02018)飆4.7%，為表現最好藍籌；舜宇(02382)升1.9%；丘鈦(01478)無起跌；富智康(02038)跌0.4%；高偉(01415)跌0.3%。

焦點股份

建滔化工(00148)：集團和其全資附屬建滔投資及建滔積層板(01888)，向卡塔爾航空盡沽所持合共約3.78億股國泰航空(00293)，總代價約51.62億元，每股作價13.62元，較前收市價有約3.18%溢價，預計會確認約8億元收益。建滔化工破頂，半日升0.7%；建滔積層板升0.9%。相反，國泰曾挫4.8%，半日跌1.5%。

中芯國際(00981)：今早續見追捧，今早曾升6.2%創逾12年新高，半日升2.9%，成交額16.31億元。集團下周二(14日)將公布第三季業績。另外，中芯上周五滬深北水淨買入金額達2.94億元。

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