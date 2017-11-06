港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚創收市新高，港股上周五收超過兩周新高後，今早借外圍不明朗消息回吐，跌至50天線附近出現反彈。

恒指今早高開12點，報28616點，已屬半日高，其後倒跌，上午約10時15分跌幅突破400點，今早最多跌465點，見28137點，穿10天線(約28383點)和20天線(約 28435點)，於50天線(約28103點)見支持，跌幅大為收窄。恒指中午收市報28436點，跌166點或0.58%，大市成交額643.21億元。

國企指數報11472點，跌130點或1.12%。

藍籌股方面，騰訊(00700)單天保至尊，半日升至最高位的370.6元收市，創新高。

外圍油價造好，中海油(00883)及中石油(00857)逆市升1.29%及0.76%; 友邦(01299)拖累大市，跌1.4%; 瑞聲(02018)將於周五公布業績，升4.65%; 重磅內銀遍軟，工行(01398)跌1.3%; 建行(00939)跌1.3%。

半導體股早段走高後見回吐，中芯國際(00981)今早見14.72元，創逾12年新高，半日則升2.9%; 華虹半導體(01347)倒跌3.9%; 先進半導體(03355)跌3.15%。

內險股普遍下跌，平保(02318)高開低走，今早無升跌; 中國人壽(02628)曾跌3.7%，低見26.25元，半日則跌1.5%; 新華保險(01336)跌2.1%。

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