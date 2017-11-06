即巿股評 港股直擊

上個星期五(11月3日)揀咗隻槓桿偏高嘅恒指牛(67099)出嚟用嚟短炒，但見到就算恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)有超買同超賣位比你做出入位，見到個點數都無乜點郁之下，都feel到個市有啲唔開胃；反正自已條題都寫住「等爆單邊」，既然大市橫行到咁嘅時候就等吓添啦。結果今朝早先嚟個頭盤，開市升12點，頭盤之後就更係到Main Course啦，你見恒指5分鐘圖個支大陰燭就知道個Main Course有幾飽，就單計呢5分鐘，恒指最低做過28295點，都已經跌咗308點。

依家10點41分，同戰友Jack分享完喺屋企樓下街市買夠60蚊有嘢送，同埋分享咗我老媽同佢班阿太朋友去曼谷行街市時，阿太A一踩入夜市就被人秒偷咗部電話個呢啲師奶行情同八掛之後，個市連甜品都食埋，10點25分恒指做過暫時嘅全日低位28137點；依家暫時睇落就有跌定嘅跡象，而SlowSTC(14,3)同MADC都同步見底回升中。

依家10點45分，恒指現價28212點，跌緊391點，就用呢口價嚟計數。恒指牛熊證街貨圖上其實都有啲估唔到個市會突然下行，事關如果用同樣嘅跌幅點數計嘅話，即28603(上星期五收市價)+391(暫計恒指下跌點數)=28994點，呢個位度喺恒指牛熊證街貨圖上嘅話，就即係食咗熊證最重嗰part街貨，即28800至28899點嗰1570張期指，計埋前面兩個100點範圍嘅貨量的話，total食到2348張期指。睇返目前實際情況，恒指低位28137點計，即去到28100至28199點呢個範圍，呢度有相當於563張期指，就算計埋今朝咁樣向下殺嘅貨量，其實total都只係得342張期指，就算當28100至28199點呢個範圍嗰563張全數吞埋，都只係得905張期指。

從恒指波幅指數(VHSI)估到大市即將出現爆單邊嘅情況(今日VHSI裂口高開添)，但估唔到會向一個比較遠且貨量相對少嘅牛證爆落，若然是捉心理的話，先知道依家牛證最貼價變成28100至28199點，而重貨區28000至28099點嗰1712張期指就變成第二重貨區，今日一跌不知有幾多資金買貼價牛博反彈；但若然明日再跌，唔多呀，就當你27999點好未，先係穿過條保歷加通道底(28072點)，跟住28000點呢個關口又無埋之餘，可能比今日更多嘅牛證被大戶食埋，呢個動作基本上可以一個朝早做完，下半場有下半場嘅另一個世界……

以上都只係純粹係一個推測啫，如有雷同就梗係實屬巧合啦；至於今日就……一個朝早都做個成日市咁滯，唞吓啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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