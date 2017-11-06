港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚創收市新高，港股上周五收超過兩周新高後，今早借外圍不明朗消息回吐。

恒指上午約10時15分跌幅突破400點，暫時最多跌465點，見28137點，穿10天線(約28367點)和20天線(約 28427點)，於50天線(約28100點)暫見支持，跌幅收窄至400點內。截至上午約11時18分，恒指報28285點，跌318點或1.1%，大市成交額545.84億元。

國企指數報11430點，跌171點或1.5%。

A股最新個別走，滬指跌0.21%；深成指升0.27%。

市場今早暫時關注3大消息，人行行長周小川撰文警告內地金融風險上升；美國總統特朗普展開亞洲五國之旅，而韓聯社報道，南韓、美國和澳洲在濟州附近海域實施防止北韓大規模殺傷性武器擴散的多邊聯合海上攔截演習。另外，韓國財長警告滙率過強，韓圜和韓股今早向下。

此外，路透引述沙地阿拉伯兩名不願透露姓名的高官稱，有「中東畢非德」稱號的王子兼富商阿爾瓦德王子(Prince Alwaleed bin Talal)是該國打貪事件中，11名被捕王子之一。較早時，沙地阿拉伯傳媒報道，在沙地國王薩勒曼(King Salman)上周六宣布成立最高反腐委員會當晚，有11名王子、4名現任大臣和11名前大臣因涉貪被捕。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)跌2.2%；建行(00939)跌1.5%；工行(01398)跌1.8%。

鐵建股連日跑輸，中交建(01800)跌2.3%，暫見7連跌；中鐵建(01186)創最少52周低，現跌2.5%，亦暫見7連跌；中鐵(00390)跌1.9%；中車時代(03898)跌2.2%。

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