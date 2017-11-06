港股直擊 即巿股評

美股上周五晚集體破頂。不過港股今早突見沽壓，急挫逾400點。

恒指今早高開12點，不過期指9時30分前突插逾300點，恒指甫開倒跌，上午約10時15分跌幅突破400點，暫時最多跌465點，見28137點，穿10天線(約28364點)和20天線(約 28425點)，直撲50天線(約28098點)。截至上午約10時19分，恒指報28150點，跌453點或1.6%，大市成交額337.57億元。

國企指數報11378點，跌224點或1.9%。

A股偏軟，滬指跌0.43%；深成指跌0.13%。

消息方面，人民銀行行長周小川撰文警告內地金融風險上升，並列舉當前面對的3大金融風險，一是宏觀層面，有金融高槓桿率和流動性風險；二是微觀層面，有金融機構信用風險；三是跨市場跨業態區域的影子銀行和違法犯罪風險。他又指部分互聯網企業以普惠金融為名，行龐氏騙局之實，非法集資。

美國總統特朗普正進行亞洲五國之旅，首站訪問日本，韓聯社今早報道，南韓、美國和澳洲在濟州附近海域實施防止北韓大規模殺傷性武器擴散的多邊聯合海上攔截演習。另外，韓國財長警告滙率過強，韓圜和韓股今早向下。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)跌2.5%；滙控(00005)跌0.9%；港交所(00388)跌2.3%。中資方面，建行(00939)跌1.9%；工行(01398)跌2.2%；國壽(02628)挫3.5%。

騰訊(00700)高見369.6元創新高，現倒跌0.9%。

今年表現強勢的股份顯著受壓，融創(01918)最新挫6.5%，見34.7元，為9月29日以來新低。

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