港股直擊 即巿股評

美股上周五三大指數同創收市新高。不過今早期指在九時半前急跌逾三百點，拖累恒指一開市顯著倒跌。

恒指高開12點，報28616，開市後在期指拖累下，暫時見最多跌320點，低見28283，跌穿10天線(28370點)及20天線。截至9時43分，恒指跌280點，報28322。

國企指數最新跌112點，報11490。

內地股市窄幅個別走，上證指數現報3369點，微跌2點；深成指升0.1%。

美國總統特朗普正開啟亞洲五國之旅，首站訪問日本，隨後將訪問南韓和中國。韓聯社今早報道，南韓、美國和澳洲在濟州附近海域實施防止北韓大規模殺傷性武器擴散的多邊聯合海上攔截演習。韓國股市今早向下，韓圜下跌。

騰訊(00700)高開1.6元或0.4%，報369.6元，再創新高，最新倒跌0.4%，報366.6元。

中移動(00941)平開報78.85元，為市前成交金額最多股份，現跌0.7%，報78.3元。

滙控(00005)上周受壓，今早仍偏軟，現跌0.7%，報75.1元。

油價續升，中海油(00883)及中石油(00857)均高開逾1%，最新升幅略收窄。

人民銀行行長周小川撰文警告內地金融風險上升。中資金融股向下，建行(00939)、工行(01398)、平保(02318)及國壽(02628)均跌逾1%。

國泰(00293)遭建滔系悉售持股，國泰挫逾3%，暫為表現最差藍籌。建滔化工(00148)升1%。