港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，騰訊控股(00700)股價上周五以裂口突破上升楔型。正在上升的20日及50日移動平均線正發揮支持作用，並維持上行傾向。RSI上穿三角形，並正走高。MACD剛出現牛差。

她相信，只要不下破早前低位345.50元，可上望387.50元。倘股價下破345.50元，則表示上穿為假突破，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在約兩個月達到，但補充說，倘股價於3個交易日內未能以買入價入市，則取消此項推介。

股價上周五收報368.00元。