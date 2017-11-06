港股直擊 即巿股評

港股近期窄幅上落，恒指上周埋單升164點，本周焦點仍然集中在新股活動上，騰訊(00700)有望繼續尋頂。

上周五華爾街股市上升，受惠重磅股蘋果公司業績後股價急升，加上服務業和製造業數據超預期，道指和納指以歷史高位收市，三大指數同創收市新高。道指收市報23539點，升22點或0.1%。納指收升0.7%報6764點。標普500指數收市報2587點，升7點或0.3%。道指和標指連續第八個星期上升，是2013年以來最長的連升周數，納指就連升第六周。

國際油價上升。美國活躍鑽油井數目創年半最大減幅，油價以接近全日高位收市。紐約12月期油收報55.64美元一桶，升1.1美元，升幅2%。1月布蘭特期油收報62.07美元一桶，升1.45美元或2.39%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.45元，較本港上日收市跌0.15元。騰訊(00700)上周五創新高報368元，其ADR收報368.66元，升0.66元；國壽(02628)ADR收報27.43元，升0.18元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報10.98元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.29元，升1仙；中石化(00386)ADR報5.74元，無升跌。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報79.35元，升5仙；聯通(00762)ADR收報11.67元，跌0.11元。

ADR港股比例指數報28615，較上周五恒指收市微升11點。恒指上周五收報28603點，升84點或0.3%，為10月19日以來新高。反映股價高於50天線的中線市寬下跌0.8個百分點至53.3%，為超過一個月最低水平。技術走勢方面，恒指收高於「大時代」高位不足20點，未能確認突破，惟現水平下成交量密集支持區龐大，加上日線RSI企穩50水平強弱分界，走勢仍然偏好。恒指阻力位仍是10月19日的28798點，支持位參考50天線約28100點附近。

大市本周焦點仍然集中在新股上，閱文(00772)將於周三掛牌，雷蛇(01337)將於今日中午截止公開發售。至於另一隻「騰訊概念股」內地最大網上汽車零售交易平台易鑫(02858)將於今日起招股。

焦點板塊

內房股：相繼公布上月銷售數據。萬科(02202)10月銷售金額367.9億元人民幣，按年下跌兩成半。雅居樂(03383)10月份預售金額65億元人民幣，按年上升六成二。

本港零售股：本港零售銷售連升七個月，升幅是兩年半以來最大.政府統計處公布，九月份零售業總銷貨值按年上升百分之5.6，升幅較八月份顯著擴大2.9個百分點，按商店類別分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨值上升百分之14.7。政府指，良好的就業和收入情況，以及訪港旅遊業復甦，應對未來短期的銷售表現繼續帶來支持。

焦點股份

中電信(00728)：路透引述知情人士透露，中電信或投資達200億雷亞爾(約474億港元)收購巴西電訊商Oi多數股權。Oi負債沉重，17個月前申請破產保護，是拉丁美洲歷來最大宗。債權人會在本月10日會議決定Oi債務重組計劃。

石藥集團(01093)：宣布其開發的1.1類化學藥品「HA121-28」及2.2類化學藥品「注射用前列地爾脂質體」臨床前研究資料已通過中國國家藥監局藥品審評中心技術審評，近日獲國家藥監局頒發臨床研究批件。公司將於11月15日公布第三季業績。

信星集團(01170)：發盈喜，預期截至9底止純利不少於2億2000萬元，按年大幅增加，主要因為確認出售順星製鞋(中山)的收益淨額1.74億元，及終止經營零售業務後，錄得的虧損減少。