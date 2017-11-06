即巿股評 港股直擊

自從眾安在線(06060)、閱文集團(00772)及雷蛇(01337)相繼在香港申請上市後， 香港的新股市場也變得越來越熱鬧。然而，除了上述科技鉅頭外， 其實像即將招股的新興印刷(01975)般， 為傳統行業增添科技元素，也許能為投資者創造更多價值。

以2016年香港包裝印刷市場行業總收益份額計算，新興印刷為香港五大服務供應商，在市場有一定的領導地位。 管理團隊在行內有超過35年經驗，客戶遍佈世界各地， 當中不乏知名企業，例如麥當勞及謝霆鋒旗下的鋒味曲奇等， 其中與後者的合作已開展2.5年，主要是製作鋒味曲奇餅盒。

除了傳統的印刷業務外，集團還將印刷與新科技結合， 例如將RFID（射頻識別）和藍芽應用到包裝產品之上， 再配合Facebook及Chatbot等社交媒體和技術， 讓消費者識別產品有否被開封。 而這種技術其實也可應用在正品驗證上，在假貨充斥的市場中， 相信產品將有龐大需求。從另一個角度去看， 這些能與用戶互聯的技術，其實也是大數據的採集點， 是拓展物聯網產業的重要基石。

此外，集團將導電油墨與印刷技術結合，再配合專利技術， 將傳統海報化身為有聲海報，可以讓小朋友在紙板海報上， 像唱片騎師一般去使用調音器和節拍器，造出不同的音效。 又或者可以將海報化成一座小型鋼琴，譜出美妙的樂章。據了解， 目前此技術在香港只有新興印刷可以做到， 而且甚受從事市場推廣的人士歡迎。

集團老闆陳鐵生在商界人脈甚廣，與賭王何鴻燊、四太梁安琪、 謝賢、狄波拉、利孝和夫人、寇鴻萍等熟稔。 集團行政總裁陳志堅年青有為，加入集團十多年間， 不斷為傳統印刷業務增值，積極提升科技、創新元素， 以迎合互聯網世代的需求。值得一提的是， 賭王四太梁安琪是集團的基石投資者之一， 拆資逾3000萬元認購2400萬股。四太向來甚少投資新股， 相信是被集團的前景所吸引，所以才鳳凰無寶不落， 成為集團的基石投資者。

新興印刷在11月2日起招股，招股價介乎1.05至1.45元， 每手4,000股計，入場費5858.45元，以中間價1. 25元計，集資額約1.2億港元。集資金額中的65% 將會用作購入4台新印刷機以提升產能。集團未來還打算進軍食品、 化妝品及醫學市場，毛利及盈利皆有望提高。 新興印刷將傳統行業添上新科技，再上是一個典型的「香港故事」， 相信不難構成炒作借口，值得留意。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞