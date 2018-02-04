即巿股評 港股直擊

港股過去一周變動不大，恒指低位穩守兩萬八大關，不過向上推進，似乎仍未能破頂。恒指周五收市升至28600點以上，距離早前頂部28798點水平，似乎只是一步之遙。

要說到近期的大市焦點，科網股騰訊(00700)必定榜上有名，皆因股價接連創新高，周五曾高見368.40元，收市仍升逾1%。北水持續部署騰訊，周四錄得約5.8億元內地資金，通過滬港通和深港通南向渠道買入騰訊，可能是推動股價走勢呈強的原因之一；不過輪場資金似乎以獲利為主，騰訊破頂之際，周四有逾3700萬元流出騰訊認購證，5日累計流出逾4000萬元。

如投資者繼續看好騰訊，可留意換股比率為100兌1的騰訊購(17038)，行使價409.28元，18年4月到期。如想尋求更高實際槓桿選擇，可考慮換股比率為10兌1的騰訊購(11090)，行使價421.08元，17年12月到期。又或騰訊牛(67010)，收回價346.98元，行使價344.18元，18年6月到期。

另一隻近期獲投資者關注的，是股價不斷破頂的中國平安(02318)，季績後突破70元關口，周五繼續保持在70元附近上落，收市升近1%。向上阻力留意72元，支持參考10天線約67.5元。周四有逾20萬元流出平安認購證，5日累計流出約2200萬元。看好可留意平安購(11495)，行使價79.18元，18年2月到期。或平安牛(67194)，收回價68.72元，行使價68.12元，18年8月到期。

另一邊廂，當破頂股獲市場關注時，部分早前較落後的板塊，亦開始獲得資金吸納，而當中以石油股最受關注。石油股是其中一個在過去一年，幾乎沒有受惠過大市破頂的板塊，不過市場憧憬石油輸出國組織或延長減產協議，紐約12月期油曾高見每桶55美元以上後，石油股終於重新吸引到投資者的注意。

石油股中，中海油(00883)是與油價關連性較高的一隻，股價亦率先突破，周五曾高見11.12元，突破52周高位，但其後有獲利盤出現，收市跌近1%。向上留意重上11元的機會，支持參考10天線約10.18元。周四有逾350萬元流入海油認購證，5日累計流出逾450萬元。看好可留意海油購(17730)，行使價11.4元，18年3月到期。或海油牛(67345)，收回價10.22元，行使價10.02元，18年10月到期。

中石油(00857)周五亦曾升至逾一個月高位，但衝高後有獲利盤出現，之後大致保持在5.3元附近，收市微跌。向上阻力留意5.5元關，支持參考10天線約5.04元。周四有逾900萬元流入中油認購證，5日累計流入逾940萬元。由於中石油的升勢屬剛起步，投資者如看好其走勢，可留意中油購(28022)，行使價6.01元，18年2月到期。

中石化(00386)周五亦維持在5.8元附近，股價連升5個交易日後，雖然周五收市略回，但仍企穩5.7元水平。向上阻力留意一個月高位5.94元，支持參考5.7元水平。周四有逾350萬元流入中化認購證，5日累計流入約670萬元。看好可留意中化購(17335)，行使價6.66元，18年1月到期。或中化牛(61998)，收回價5.4元，行使價5.25元，18年2月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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