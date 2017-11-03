港股直擊 即巿股評

偏鴿派的鮑威爾獲提名出掌美國聯儲局，刺激道指再創收市新高。港股今日造好，騰訊(00700)再破頂推動恒指一度升至兩周高位，不過大市成交額跌至一周最低，大市下跌股份比例亦較高。

恒指今早高開84點，開市後升幅收窄至24點，見28542點全日低，其後回勇，曾升142點，見28661點創兩周高，半日收市前回落，中午升87點，波幅上午成形。午後大致窄幅靠穩。恒指收報28603點，升84點或0.3%，為10月19日以來新高。大市今日下跌股份比例為52%，上升股比例為48%。

總結全周，恒指升164點或0.6%。

全日成交額889.4億元，較上日減少約62.92億元，為10月26日以來最低。

國企指數收報11602點，升4點。國指全周跌41點或0.4%，終止連升4周的走勢。

恒指即月期貨收市升21點或0.07%，報28568點，低水36點。

A股低收，滬指跌0.34%；深成指跌0.68%。兩市成交額約4655億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升26點，報23470。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲大摩升目標至420元，「最牛」情況睇526元，股價曾高見368.4元再創新高，收市升1.7%領漲大市。另外，友邦(01299)升1%；平保(02318)高見71.1元逼近上市高位，收市升0.9%；領展(00823)升1.7%；中移動(00941)升0.3%；旺旺(00151)升4.1%。相反，中海油(00883)創52周新高，收市倒跌0.9%，不過總結全周升7.52%，為藍籌升幅王；國壽(02628)再創近兩年高，收市倒跌0.5%；聯想集團(00992)回吐2.8%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

科技股：今日以半導體股最突出，中芯(00981)再創逾10年高，收市升9.5%；華虹(01347)創新高，收市升3.2%；先進半導體(03355)升7.6%；ASM太平洋(00522)股東折讓5.53%配售3700萬股，套現約41億元，股價反覆跌0.4%。5G題材股中興(00763)升3.8%；長飛(06869)升1.9%。蘋果公司第四季業績勝預期，行政總裁庫克指iPhone X需求非常強勁，蘋概股個別走，瑞聲(02018)創兩周高後，倒跌1.9%；舜宇(02382)升0.3%；高偉(01415)升1.9%；丘鈦(01478)升0.7%。另外，金蝶(00268)升1%；金山(03888)升2%；慧聰網(02280)升3.7%；科通芯城(00400)升1.9%。

醫藥股：多股跑贏大市，復星醫藥(02196)創新高，收市升3.9%；石藥(01093)破頂，收市升1.6%；中生製藥(01177)亦破頂，收市升3.3%；三生製藥(01530)升1.5%；金斯瑞(01548)升1%；聯邦制藥(03933)升2.4%；同仁堂(01666)升2%。細股方面，現代牙科(03600)升18.6%；勵晶太平洋(00575)升3.8%。

濠賭股：今日全線跑輸大市，金沙中國(01928)首三季多賺23%，收市跌0.5%；銀娛(00027)跌0.7%；新濠國際(00200)旗下新濠博亞第三季盈利1.16億美元，按年增長86.82%，股價跌2.9%；美高梅中國(02282)跌0.7%；澳博(00880)跌0.3%。

焦點股份

九倉(00004)：今日曾見75.35元近兩個月高，收市升4%為表現最好藍籌。集團預期於11月14日就建議分拆九倉置地向董事會提交決議案。另外，會德豐(00020)升2.5%；海港企業(00051)跌0.3%。

香港寬頻(01310)：績後急升，股價創逾7個月高，收市升11.9%。集團全年股東應佔溢利1.71億元，按年跌30.07%。每股派末期息23仙，增加15%。

宇華教育(06169)：股價逆市挫8.2%，報3.79元，成交額達12.13億元。集團按每股3.7元以先舊後新方式，向不少於6名承配人配售約2.53億股，相當於擴大後股本約7.78%，集資約9.37億元。配售價較昨日收市價折讓約10.41%。

新礦資源(01231)：中午收市前落鑊，曾飆85.7%，收市回落升三成，成交額急增至1.38億元。集團上月底公布，與三名訂約方訂立合營協議，成立一家中外合資企業，旨在為中國的生態修復及綠化服務作出貢獻。

康宏環球(01019)：今早曾飆升28%，收市升20.2%，成交額4880萬元。集團收到佳兆業(01638)主席郭英成之子郭曉群的通知，要求召開股東特別大會罷免8名董事，其中包括公司前主要股東曹貴子，同時要求委任5人進入董事局。

晶苑國際集團(02232)：今日上市，最高見8.17元，收報7.89元，較招股價7.5元，高0.39元或5.2%，成交額約11.7億元。不計手續費，每手賺195元。

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