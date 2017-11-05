即巿股評 港股直擊

讀者曾女士問：「我有一個130萬元退休收息組合，投資9隻股票，5年後退休，望每月收入1萬元，我只想買一些令我可以安心的股票，專家們對我整個組合(詳見附圖)有甚麼意見？」



黃國英 豐盛金融資產管理董事

「這個組合很明顯是上一代的想法，銀行、公用加地產。現時市況理想，都不是大問題，尤其現時銀根寬鬆。萬一銀根略為收緊，這個組合將會出現問題，特別是組合主打舊經濟股票，只會期望『無驚無險，挨過終點』，可以收多數年的股息。整個組合缺乏攻擊能力，基金上組合上的所有股份都是沒有攻擊力，另一方面，每月一萬元收入的要求亦是相當高。若妳希望追求較高的回報，在這個年代是需要搏，不願意冒險，一定達不到高回報的要求。我會建議加入新經濟的股份，例如騰訊(00700)，另外，可以減去匯賢(087001)、公用股傾向減港燈(02638)、銀行股佔比不重可保留。而曾女士要認真考慮改變舊思維的模式，留意更多新經濟的股份，而整體回報的要求或須要下調。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「三隻房產信託基金中選置富產業信託(00778)，市盈率較低每股盈利較高。銀行股選交通銀行(03328)，有賴藉着中國高速發展而帶動股價及盈利增長、且人民幣長線有升值潛力。電力股方面選港燈電力投資-SS(02638)，雖市盈率較高但相對華潤電力(00836)營業額增長及股東溢利較穩定。華人置業(00127)大股東家庭事件，對長線退休者而言未必合適，因前面變數太多，需可能日後還有特別股息派發，但一定不能持續十年以上吧！且每每靠賣掉資產分特別息，亦非要求穩定回報的投資者所選，如想學似大股東派息急買鑽石又另作別論，所以在華人置業與新創建集團(00659)只會選後者。

讀者選出9隻股票4個版塊作退休收息，建議只每一板塊選一隻股票，而9隻股票的加權平均息率約6.5厘上下（扣除華人置業特別股息計算），根本未能可達至每月一萬元收息，如另選年息率達9-10厘之股票又未合適作退休之選，建議把本金提加至200萬在大型藍籌股內選擇約5至6厘股票，再者現在市況不是退休長線入市時機，反覺近來市況似大行一路唱好一路沽貨之感！建議等待市況差時、市場評論下望目標每況愈下才慢慢滲入買貨，像今年年中時普遍內銀股價低殘，當時息率達6-7厘，而讀者還有5年時間才退休，有足夠時間靜待大調整來臨才開始建倉。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「曾女士不去投資基金，而是主動用9隻股份作收息組合，有集中投資的好處，且精挑細選REITs及公用股，而滙控比重刻意較低，可見妳有一定想法，或等待時機增持。以一年來看，我認為妳的組合問題不大，不過閣下其實所要求的投資回報不低的，市況好時，一年賺9%是有可能的。不過相信曾女士也明白，現在股市屬階段性高位，估值也不能說很便宜，而樓價亦不可能長升不跌的，一旦周期逆轉，組合內佔一半比重的地產類資產將受影響，盈利及派息大減，股價自然亦會下跌。所以每隻股票長線來說都不可能讓你完全安心的，尤其是負債比率偏高的華潤電力及越秀房託，更需多加注意基本面變化。組合要達到回報目標，加入財務狀況強勁的增長股是需要的，環顧中港股市，似乎騰訊是不二之選，曾女士不妨考慮一下，且要至少一年檢討一次投資組合，作出改動。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。