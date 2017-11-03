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瑞信 比亞迪股份(01211)

評級：跑贏大市->跑贏大市

目標價：85.0元->85.0元(較前收市價68.25元有24.5%潛在升幅)

瑞信發表報告稱，看好比亞迪的單軌列車業務，維持「跑贏大市」評級及目標價85元。

瑞信表示，比亞迪指出其單軌列車業務將為公司於2017年帶來30億元人民幣的收入，並料2018年及2019年可分別貢獻約200至300億元人民幣及600億元人民幣的收入，而2018年的毛利率為20%。公司亦預計2017年電動車的收入大致與去年持平，而2017年電動巴士的銷量估計有1.5萬輛，按年上升50%。同時，展望2018年將可增加至2萬輛。

另外，比亞迪將剝離汽車座椅業務，預計可為公司節約2至3億人民幣的成本，而分拆該業務應該可為公司第四季帶來一些盈利。電池業務方面，產量在2018年，將會由16吉瓦時(GWH)拓展到26吉瓦時(GWH)，目前電池的成本為1000元人民幣每千瓦時(KWH)及每吉瓦時(GWH)為約6億元人民幣的資本開支。公司將計劃由2018年起，嘗試出售電池予外來的客戶，但電池業務的分拆可能到2018後才有打算。電動車業務方面，公司管理層相信在下年會有強勁的復甦，因為已經及將於下年推出很多新型號的電動車，包括: 唐、宋、 秦及元等不同型號的新車。

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