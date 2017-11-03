即巿股評 港股直擊

恒指11月開局即以大成交爆穿10天及20天線，恢復咬住高台欲撲高位之走勢，今日高位暫時是28661，距離10月19日高位28798只有137點，基本上只要滙控(00005)及中移動(00941)發力，恒指已有力破頂，但偏偏午後升勢受抑制，跟以前大牛市時，散戶周五搶貨等周一衝高的情況可謂天淵之別，熾熱氣氛仍未大範圍擴散至散戶層，那港股又何來有股災之虞。

特朗普正啟程赴亞洲進行12天的訪問，可能令好友有所顧慮，下星期要睇實，若朝鮮半島平安無事，恒指一旦貼近28798，即引來恐慌性追入，輪證炒鬼等食大茶飯。

大藍籌近期走勢以滙控最差，已跌穿50天線，14天RSI跌至41，近兩個半月以來最低，反而留意有操作機會，若短期進一步向下，如跌穿75元，將有大反彈在後，除非港股今年慢牛玩完。

細股持續有炒作，不過最近暴升股偏向創業板，上班族散戶無謂恨。目前超過三百隻的創業板股份中，F-score達高分區(7至9分)只有19隻，相反低分區(0至3分)多達123隻，當中有38隻股份在過去一個月間升至少一成，6隻升超過1倍，包括昨日暴升的亞洲雜貨(08413)，以及今日落鑊的漢華專家服務(08193)。總之，即使往後市況如何瘋狂，投資原則底線始終要堅持，否則狂牛一旦洩氣，拆彈疲於奔命。

羅崇博（杜比）