即巿股評 港股直擊

市場再次掀起新股排期上市熱潮，除了閱文集團(00772)，相信挾電競概念的雷蛇(01337)，也是備受注目，即使未計行使超額購股權，預算上市時市值也介乎約260至355億元，屬市值定位很大的股份。由於雷蛇已獲五名基石投資者合共斥資11.93億元認購新股，加上香港首富、長和系主席李嘉誠的私人投資旗艦維港投資(Horizons Ventures) 透過Redmount Ventures參與D輪融資，以每股2304.8美元認購合共約1.08萬股D系列優先股，涉資2500萬美元，折合約1.95億港元，預料會吸引大量散戶認購股份，除了又跟閱文一樣孖展額被用光，悉數行使超額配股權和以上限價上市，亦應是意料中事。

兩大股東佔權近六成

有見及此，今日與大家看看雷蛇發布的招股上重點資料、招股情況、業務動向，以及淺談未來的電競行業發展。今次招股規模約10.64億股，佔發行股數約88.63億股的12%。雖然此股上市時之市值肯定超過100億元，可獲豁免公眾持股佔比不少於25%，但仍要介乎15%至25%，如今招股規模佔發行股本僅12%，明顯連上述的下限佔比15%也不到。事實上，首次公開發售前投資者也被視作公眾股東，他們的股權佔比為19.72%，故此實則公眾持股佔比為31.72%。而此股的大股東有兩名，就是主席、行政總裁兼執行董事陳民亮佔權32.96%，連同四名家族成員佔權0.44%，合計33.4%，因佔權為30%及以上，屬控股股東；還有非執行董事Lim Kaling，透過五間公司合計佔權24.02%，為此股的第二大股東，亦因佔權為10%或以上，屬主要股東。值得留意此股的首次公開發售前投資者多達36名，佔權最多的是Strength Luck Limited，也不過是0.26%而已，但想指出雖然投資者眾多，並且佔權偏少，但今次沒有出現銷售股份，暗示不論大股東或是投資者，均無意藉著上市時出售股份獲利離場。

第二天招股已現借爆

那36名股東於上市前均持有集團的優先股，之後轉換為普通股，每股成本介乎0.07至2.14元，即或以招股價下限2.93元作比較，潛在回報率也為40.86倍至36.92%，而其中18名股東正擁有40.86倍潛在回報率，他們合計佔權5.93%，持股量約5.26億股，若以2.93元全數出售股份之賬面利潤經已超過15億元，暗示現有股東均看好上市後的股價表現。另可留意昨日為雷蛇第二天招股，孖展累計已借出超過276億元，對比公開發售部分集資金額上限4.25億元，錄得超認逾64倍，涉及10名券商，其中致富集團表示孖展金額已被「借爆」，可見招股反應非常熱烈，視為值得認購的線索。

電競手機歐美可預售

此外，於倫敦時間前日(11月1日)晚上8時 (香港時間凌晨4時) 雷蛇宣布正式推出電競手機Razer Phone，首先在美國及歐洲地區開賣，並於當日開放預訂，11月17日出貨，各地區售價分別為699.99美元 (折合約5450港元)、749.99歐元以及699.99英鎊，雖然未有公布Razer Phone於亞太區的發售時間，但乘著雷蛇現為新股消息熱炒焦點，相信此手機於香港有售時，也會帶來一陣機價炒風。另想指出騰訊控股 (00700) 遊戲市場總監Vincent Gao表示，公司旗下手機遊戲《王者榮耀》海外版《Arena of Valor》即將在北美推出，預料未來電競行業將由電腦逐步轉移至手機之上，即以手機進行電競將更見普及。論到電競，全名是電子競技 (eSports)，是指使用電子遊戲來比賽的體育項目，主要可分為兩大類，其一是比勝負的對戰類（FPS類、即時戰略類、運動類、卡牌對戰類），例如英雄聯盟、傳說對決、Dota 2、星海爭霸2、魔獸爭霸、勝利十一人、NBA 2K系列、鬥陣特攻、爐石戰記等。其二是比分數的休閒類 (競速類、音樂類、益智類)，例如：極品飛車、節奏街機、俄羅斯方塊等。

預期產值有驚人增長

根據荷蘭市場調研機構Newzoo資料，環球電競市場之去年產值約4.6億美元 (折合約36億港元)，大概四分一收入由中國及南韓拿下。電子競技跟其他運動比賽同中有異，參加者於國際賽事可拿到以百萬美元計獎金，衍生高階軟硬件需求，賽事搞手可吸引巨額廣告和贊助。比賽以外，電競員也可網上評述打機、開班授徒甚至協助開發遊戲，環球多國已先後成立官方組織和電競場培訓及支援相關人才，架構跟培育運動員沒有太大分別。而於今年4月17日，亞洲奧林匹克理事會宣布電子競技將在2022年杭州亞運會，成為正式比賽項目。此外，內地國家體育總局早於2011年已改批電子競技為第78項體育競賽項目。荷蘭電競市場調查機構的調查顯示，預計全球電競市場之產值到2019年會達到11億美元 (折合約85億港元)，相對2016年約4.6億美元，年均增長率高逾33%，可見電競發展潛力非常龐大。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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