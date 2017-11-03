美股確係強中之強，隔晚道指又創新高，港股正路可以升過百點，可惜又係畀A股抽住後腳，令呢條上升之路變得難行，目前港股喺28600水平爭持。恒指今早高開84點，開市後升幅曾收窄至24點，見過28542點半日低位，其後騰訊(00700)同內險股齊齊發功，將大市推上28661點半日高位，升142點，半日收報28606點，升87點；國指僅升7點，報收11606點。
內地股市今日食咗瀉藥，半日跌近25點，3400點呢個大位守唔住，又要落番下面玩。A股咁樣衰，拖累港股行得唔夠爽，但諗心一層，A股咁插水，港股仍然可以升至28600點水平，市底已一步步轉強。騰訊玩分拆玩上癮，成功分拆閱文(00772)後，有傳聞指下一步要分拆QQ音樂，話咗閱文成功，騰訊旗下眾多業務會複製分拆模式，拆一件嘢爆升一次，唔怪得有口痕友話，騰訊到升上500元再股份拆細…..幾時都話騰訊呢啲股王，有買貴，冇買錯。今日股價升穿365元，又再創368.4元新高，睇嚟閱文上市後，又到派成績表大日子，睇嚟咁樣升法，股價三扒兩撥已去到阿Man呢期個目標價380元至400元。
不過另外兩個火車頭港交所(00388)同大笨象(00005)仍然未上力，前者講咗225元有阻力，今日高開呢個位就行番轉頭，不多不少正好係225元就掉頭，莫非到等埋下星期三派成績表後先發力?!至於大笨象放榜後痴呆至今，今早股價更逆市低開，半日跌幅收窄，報收75.8元，暫時睇唔到大笨象有運行，股價上唔到77元，都係咁嘅死款。
內險股噚日係咁矣抖抖，今日又生猛番晒，平保(02318)早段見71.1元逼近上市高位，半日報收70.55元，升0.7%。至於國壽(02628)再創兩年高位，半日升0.2%，報收27.45元，呢期表現都算有交代。
騰訊節節上升，帶動科技股整體做好，當中以半導體股今日最醒神，就連大股東減持嘅ASM太平洋(00522)亦唔使跌，可見資金對於呢個板塊有幾咁熱心。阿Man就繼續睇好金山軟件(03888)，係就係升得慢啲，但金山軟件近日股價已重拾升軌，只要企穩20元樓上，仍處於上升趨勢。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)