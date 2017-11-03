港股直擊 即巿股評

隔晚美股表現反覆，道指創出收市新高。港股昨日整固後，今早造好，恒指升至兩周高位，科技股表現亮麗。

恒指今早高開84點，開市後升幅收窄至24點，見28542點半日低，其後回勇，11時後升幅進一步拉闊，最多升142點，見28661點，創10月19日以來新高，半日收市前回軟。恒指中午收報28606點，升87點或0.3%，大市成交額532.9億元。

國企指數11606點，升7點或0.1%。

A股半日低收，滬指升0.74%；深成指升0.46%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見368.4元，再創新高，半日升1.6%，領漲大市。另外，友邦(01299)升0.4%；平保(02318)高見71.1元逼近上市高位，半日升0.7%；國壽(02628)再創近兩年高，半日升0.2%；工行(01398)升0.5%；中移動(00941)升0.5%；旺旺(00151)升3%。相反，中海油(00883)創52周新高，半日倒跌0.5%；銀娛(00027)跌1%；聯想集團(00992)半日回吐3.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

科技股：今早全線走高，半導體股最突出，中芯(00981)再創逾10年高，半日升7.1%；華虹(01347)創新高，半日升4.6%；先進半導體(03355)升5.9%；ASM太平洋(00522)股東折讓5.53%配售3700萬股，套現約41億元，股價半日反覆升0.9%。5G題材股中興(00763)升4.4%；長飛(06869)升3.2%。蘋果公司第四季業績勝預期，行政總裁庫克指iPhone X需求非常強勁，蘋概股個別走，瑞聲(02018)創兩周高後，倒跌0.3%；舜宇(02382)升0.9%；高偉(01415)升0.5%；丘鈦(01478)升1.3%。另外，金蝶(00268)升4.3%。

醫藥股：多股今早跑出，復星醫藥(02196)創新高，半日升4.7%；中生製藥(01177)亦破頂，半日升2.4%；金斯瑞(01548)升1.6%；聯邦制藥(03933)升2.7%；同仁堂(01666)升1.7%；華潤鳳凰醫療(01515)升1%。

焦點股份

九倉(00004)：今早見75.35元近兩個月高，半日升4%為表現最好藍籌。集團預期於11月14日就建議分拆九倉置地向董事會提交決議案。另外，會德豐(00020)升2.2%；海港企業(00051)跌0.5%。

香港寬頻(01310)：績後急升，股價創逾7個月高，半日升11.4%。集團全年股東應佔溢利1.71億元，按年跌30.07%。每股派末期息23仙，增加15%。

宇華教育(06169)：半日挫7.7%，報3.81元，成交額達10.8億元。集團宣布，按每股3.7元以先舊後新方式，向不少於6名承配人配售約2.53億股，相當於擴大後股本約7.78%，集資約9.37億元。配售價較昨日收市價有約10.41%折讓。

新礦資源(01231)：午日收市前落鑊，中午飆升68.6%，成交額急增至1.29億元。集團上月底公布，與三名訂約方訂立合營協議，成立一家中外合資企業，旨在為中國的生態修復及綠化服務作出貢獻。

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