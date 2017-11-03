金沙中國(01928)公布截至9月底止首三季業績，盈利10.81億元(美元‧下同)，按年升23.4%；每股盈利13.39美仙。
期內，收益淨額56.22億元，按年升16.93%。
首三季，公司來自娛樂場收益47.26億元，按年增16.78%；購物中心、客房、餐飲收益淨額分別為2.96億元、2.25億元及1.35億元。
單計第3季業績，盈利4.03億元，按年增24%；經調整EBITDA為6.51億元，按年增3.66%；收益淨額19.24億元，按年升12.25%。
金沙中國(01928)公布截至9月底止首三季業績，盈利10.81億元(美元‧下同)，按年升23.4%；每股盈利13.39美仙。
期內，收益淨額56.22億元，按年升16.93%。
首三季，公司來自娛樂場收益47.26億元，按年增16.78%；購物中心、客房、餐飲收益淨額分別為2.96億元、2.25億元及1.35億元。
單計第3季業績，盈利4.03億元，按年增24%；經調整EBITDA為6.51億元，按年增3.66%；收益淨額19.24億元，按年升12.25%。
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