即巿股評 港股直擊

噚日其實個市都係悶局，唔睇都唔會少咁忽肉；至於揀咗出嚟嘅恒指牛(67050)，快手嘅係噚日上晝收市前入市，下晝3點5分，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)出現超買，行day trade策略嘅話(67050)就要收手；若然(67050)過咗夜都未有事嘅，事關第二個策略「今日買、明早走」嚟講嘅話，(67050)都仍然有肉食。

依家10點32分，恒指做緊28598點，升80點，最高暫時做過28627點，呢個點數其實踩住最貼價個堆熊證，即係28600至28699點，呢度有相當於148張期指，數量唔算多，因為重貨區喺28800至28899點，呢度有相當於1488張期指，同現價比有301點差距。至於下方牛證嚟講，重貨區就係28000至28099點，有相當於1814張期指，呢個同現價比有成598點差距咁多。

論點數計，咁就梗係向上行食熊證條路又近又短啦，更何況係日線圖上面，恒指仍處於保歷加上升通道裡面，剛啱又見到騰訊(00700)最高升穿368元咁英勇，大股輪流升護航，分分鐘有一日大市借是但一隻大股升然而順便爆埋個市，「爆邊邊？」都係個句，邊度街貨多而又路程短嘅咪行邊邊囉。

恒指牛(67099)，收回價28150，同現價有逾400點差距，約54倍槓桿擺明就係短炒用架啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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