港股直擊 即巿股評

九倉(00004)今早跑贏大市，暫時最多升4.9%，見75.35元近兩個月高，現升4.4%，成交額2.26億元。

集團公布，預期於11月14日就建議分拆九倉置地向董事會提交決議案，批准建議分拆及有條件宣派一項特別中期股息並以分派方式派付。

另外，分派須待聯交所上市委員會授出上市批准，若董事會於14日批準分派，確定分派權益的記錄日期將為11月20日。

另外，會德豐(00020)升2%；海港企業(00051)無起跌。

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