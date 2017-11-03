港股直擊 即巿股評

新融宇集團(01152)今早復牌，高開7.7%，開市後飆高，暫時最多升40.7%，見0.64元，現升34.1%，成交額暫有243萬元。

集團公布，主要股東Billion Mission、恆昇及Integrated Asset，以總代價1.85億元，向陳仲舒持有的Triumph Hope，合共出售已發行股本約51.04%。

交易觸發全購，每股現金要約價0.37元，較停牌前折讓約18.68%。

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