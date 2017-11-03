即巿股評 港股直擊

昨天恒指略高開後，走勢反覆，全日波幅151.38點。恒指收報28518.64點，跌75.42點或0.26%，成交金額952.32億元。國指收報11598.36點，跌38.13點或0.33%；上證收報3383.31點，跌12.6點或0.37%。三項指數都偏軟，以A股走勢轉差。

恒指以陰燭「陀螺」收市，成交及波幅收窄，觀望味濃。MACD快慢線差負距收窄，走勢漸喘穩。全日上升股份635隻，下跌866隻，市況偏弱。

英國央行10年多來首次加息，但強調了對經濟脆弱的擔憂。行長卡尼強調，央行一段時間之內不會進一步加息，預測可能在未來3年內再加息兩次。卡尼指出，英國央行預計生產率的提高將帶動薪金增長升溫。英國退歐仍然是英國經濟前景的最大決定因素。

美國總統特朗普宣布將提名鮑威爾出任聯儲局主席。鮑威爾表示，他致力於追求聯儲局穩定價格和充分就業的雙重目標，並稱美國正接近充分就業，通脹已逐漸邁向目標。標普預料聯儲局12月加息25個基點，明年還會再加息三次，每次25個基點。

美國眾議院公布稅改法案內容，企業稅率將被下調至20%，針對企業海外留存利潤的稅率最高為12%。特朗普表示，希望在11月23日感恩節前簽署稅改法案。美國上周首次申領失業救濟人數減少5000至22.9萬，低於預期。美股三大指數持平，今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，預料恒指走勢反覆，在20 SMA與保歷加通道頂部，即約28422至28726水平波動。

個股介紹：

聯想集團(00992)的主要業務為於中國製造及分銷聯想品牌之電腦產品、系統集成，並從事電腦主板及印刷電路板之生產業務。

集團在2017/18年中期錄得收入217.73億美元，增長2%，毛利29.77億美元，下跌5%，毛利率 13.7%，減少1.1個百分點。股東應佔溢利6700萬美元，減少80%。

雖然業績未算理想，但個人電腦和智能設備業務繼續錄得強勁的盈利能力。集團隨之宣布收購富士通(6702 JP)旗下從事開發、製造、分銷及銷售台式個人電腦、筆記本個人電腦及平板個人電腦及其相關產品業務之51%權益，代價為12.3億元，料交易將結合集團及富士通互補優勢。

參考彭博數據，2017年預測市盈率為8.14倍，周息率3.58%。股份上日收4.68元，上望5.15元，止蝕設於4.57元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇(CE:APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。