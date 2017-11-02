重要通告 港股直擊

有報道指盈大地產(00432)正與英國恩菲爾德倫敦自治市磋商，接手倫敦北部梅里迪安水再生項目(Meridian Water Regeneration Project)的主發展商。

盈大地產確認，去年就該項目提交最終標書，並獲選為候選投標人，獲判為該項目首選投標人的Barratt Developments Plc已退出。在獲恩菲爾德議會正式通知表示，其已取代成為首選投標人就該項目與恩菲爾德議會進行進一步磋商前，不能就該等報章報道作出任何評論。

盈大地產稱，如有任何重大發展，將刊發進一步公告。