港股直擊 即巿股評

美國聯儲局下任主席和稅改方案出爐，隔晚美股表現反覆，道指收市創新高。港股昨日回吐75點後，今日早段或可靠穩，留意科技股表現。

道瓊斯工業平均指數早段曾挫84點，之後反覆收升81點或0.35%，報23516點，創收市新高；標準普爾500指數升不足1點或0.02%，報2579點；納斯特綜合指數跌1點或0.02%，報6714點。

美國總統特朗普一如預期，提名聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)為下任主席，後者誓言保持聯儲局的傳統獨立立場，推動美國經濟達致充分就業與物價穩定等兩大工作目標。另外，眾議院共和黨議員，公布減稅與就業法案，是歷來最大規模的稅制改革法案，主要內容與市場預期相同，包括降低利得稅率至20%、下調入息稅率，與取消若干稅務寬減措施等。

數據方面，美國勞工部公布，截至10月28日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.9萬人，按周減少5000人，市場預期減至23.5萬人。另外，美國今晚將公布非農就業數據。

英倫銀行公超過10年來首次加息，把指標利率從0.25%上調至0.5%，符市場預期，行長卡尼表示，為讓通脹回落至2%目標，未來3年需要加息兩次，每次25個基點。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.44元，較本港上日收市跌0.41元；騰訊(00700)ADR收報363.1元，升1.3元；國壽(02628)ADR收報27.46元，升6仙；中海油(00883)ADR收報11元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.37元，升7仙；中石化(00386)ADR收報5.82元，升6仙；中移動(00941)ADR收報79.2元，升0.6元；聯通(00762)ADR收報11.57元，跌5仙；中電信(00728)ADR收報3.95元，升2仙。

ADR港股比例指數收報28597，升78點或0.27%。夜市期指收報28488點，跌59點，較昨日恒指收市低水31點。恒指昨收報28518點，跌75點或0.3%。

焦點板塊

科技股：美國蘋果公司第四季淨利潤按年升19%，勝預期，股價市後升逾3%；阿里巴巴第二季盈利220.89億元人民幣，按年增長70.58%，亦勝預期。留意本港科技股走勢。另外，ASM太平洋(00522)最新宣布，控股股東ASMI配售3700萬股，佔已發行股本約9%，每股配售價111元，較上日收市價折讓5.53%，套現約41億元。留意今日股價表現。

內房股：陸續公布上月銷售數據，中國奧園(03883)10月合同銷售額約42.8億人民幣，按年增長70.9%；時代地產(01233)10月合同銷售額約42.23億元人民幣，按年上升80.16%。

焦點股份

新濠國際(00200)：旗下新濠博亞第三季盈利1.16億美元，按年增長86.82%，每股派息3美仙，主要受惠於新濠天地的轉碼數收益增長，以及新濠影滙於去年11月開始轉碼數營運所致。

香港寬頻(01310)：截至8月底止全年股東應佔溢利1.71億元，按年跌30.07%。每股盈利17.1仙，派末期息23仙。剔除來自融資成本的一次性影響，集團全年利潤維持在2.45億元。

新融宇集團(01152)：數名主要股東以總代價1.85億元，向陳仲舒持有的Triumph Hope，合共出售已發行股本約51.04%。交易觸發全購，每股現金要約價0.37元，較停牌前折讓約18.68%。

更多港股資訊，請瀏覽＜港股360＞。